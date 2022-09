CFK: "¿Vieron lo que les dije ayer? Fue mucho más allá"

“El alegato de los fiscales buscó obstruir la verdad, oponerse a las pruebas y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en el 2008, que venía siendo repetida por todos los medios de comunicación, pero no se puede hacer eso desde una instancia judicial porque no es lo que la gente espera de nosotros. Y no se puede hablar de prueba contundente porque la prueba haya sido pesada, en gramos, jamás se hace eso”, aseguró Beraldi.

La última frase alude a una declaración del fiscal Diego Luciani, que durante su alegato aseguró que existen "tres toneladas de prueba" para incriminar a Cristina Kirchner. “Llegó el momento de la verdad y de que las cosas sean colocadas donde corresponde”, sostuvo Beraldi.

A partir de ese momento, comenzó a proyectar videos del alegato del Ministerio Público Fiscal, buscando descreditar a posteriori sus principales puntos.

“Acá hubo nado sincronizado y nos encontramos con un alegato que no nos sorprendió. El fiscal hizo lo que hacia durante el juicio. Obstruir la verdad y construyó sin mucha inventiva lo mismo que se repetía en el 2008. No se puede hacer eso en una instancia judicial”, dijo el letrado.

Beraldi sostuvo que es “otro disparate” decir que las "reasignaciones de partidas presupuestarias era para beneficiar a Santa Cruz”. En ese sentido, volvió a citar el testimonio de Alberto Fernández, que ante la consulta de si “en esas reasignaciones de partidas se le ordenó beneficiar a la provincia de Santa Cruz”, respondió: “Definitivamente no”.

La fiscalía “no realizó ninguna medida dirigida a demostrar que los ministros que refrendaban estos actos hubieran sido cómplices de algo”.

En este marco, el abogado recordó que la oposición presentó proyectos alternativos de Presupuesto en los que figuraban las mismas obras que le achacan a Cristina.

El letrado le dedicó un amplió espacio en su alegato a desmentir lo que denominó "apagón informativo", un recurso que, dijo, fue creado por la fiscalía para argumentar que el Congreso no era informado sobre las obras. En ese sentido, puntualizó: "El Congreso de la Nación jamás fue engañado: al debatir y sancionar cada una de las leyes de presupuesto contaba con información suficiente sobre el elenco de obras de todo el país que podrán ser financiadas a través de la partida ‘Obras por convenio con provincias”.

Esas mismas obras, subrayó Beraldi, “estaban identificadas en las leyes de presupuesto de la provincia de Santa Cruz”.

Dijo que las obras investigadas, además, son "fácilmente identificables en las leyes de presupuesto". Beraldi también recordó que "en las planillas que se mandan al Congreso existen códigos presupuestarios y esos códigos son algo así como una especie de cédula de identidad que tienen las obras".

También mostró documentación técnica que desarma la acusación de los fiscales que sostienen que al Congreso se le informaba una subvaluación de las obras.

"La fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos de gobierno a través de los cuales el Poder Ejecutivo redujo las partidas presupuestarias asignadas a las obras investigadas", resaltó Beraldi.

El abogado de CFK también dedicó varios minutos a mostrar ejemplos que desmienten la acusación de la fiscalía que sostiene que 17 obras directamente no fueron informadas al Congreso.

Beraldi nuevamente apuntó a la "mala praxis" de la fiscalía hacia el final de la jornada inicial de los alegatos de la defensa, porque “no solicitó ninguna medida de prueba dirigida a mostrar que las Cuentas de Inversión del período 2003-2015 hubiesen sido aprobadas por meras imposiciones de mayorías políticas y sin controles sustantivos”.

Tampoco “solicitó la remisión de los expedientes administrativos que antecedieron a la aprobación de las Cuentas de Inversión”, ni solicitó “que fueran convocados al debate como testigos los legisladores que votaron afirmativamente las cuentas de inversión del período 2003-2015, a fin de determinar si sufrieron coacciones, presiones o amedrentamientos”, indicó.

A las 15, la audiencia pasó a cuarto intermedio y los alegatos se reanudarán mañana a las 9. Carlos Beraldi, anticipó que en el alegato del martes expondrán "las mentiras y calumnias de los fiscales, que tenían luego el objetivo de ser replicados por los medios", un esquema al que el abogado denominó el plan "limpiar todo".

"Cuando lo vean no van a salir de su asombro", anticipó.

