CFK "está contenta"; Feletti amenaza; dura réplica de Lammens

14:20 - Hebe contra Alberto F.

Hebe de Bonafini se metió en la interna del Frente de Todos y criticó a Alberto Fernández: dijo que “está corrido a la derecha” y “no tiene interés en los pobres”.

“El Frente nació así; hay mucha gente que no tiene nada que ver con nosotros. Sergio Massa no tiene nada que ver con nosotros y a medida que Alberto va mostrando su cara se ve no tiene nada que ver con el proyecto kirchnerista”, dijo Hebe en diálogo con FM Futurock.

Cabe recordar que ayer Bonafini y otras referentes de Madres de Plaza de Mayo se reunieron con Cristina Kirchner. Al respecto, aseguró que a la vice la vio “más contenta, mejor” (más contenta", ¿por qué?), y contó que “fue un momento muy interesante dos mujeres hablando de política”.

“Estuvimos un rato largo. Lo que hablamos son cosas muy de nosotras, que nos interesan a las dos. Ella tiene una forma de ser y escuchar con tanto respeto que uno tiene que reconocerlo y agradecérselo. Fue un día increíble”, dijo.