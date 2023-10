Cecilia Moreau pidió "votar con esperanza, no con bronca"

No me imagino discutiendo a la Asignación Universal ni el matrimonio igualitario, por eso quienes somos madres tenemos mucha responsabilidad en esta elección porque no podemos discutir si tenemos que llevar a los pibes al hospital o a la escuela con un voucher No me imagino discutiendo a la Asignación Universal ni el matrimonio igualitario, por eso quienes somos madres tenemos mucha responsabilidad en esta elección porque no podemos discutir si tenemos que llevar a los pibes al hospital o a la escuela con un voucher

También relacionó la deuda externa con macrismo. “Si hubo un periodo violento fue el macrismo porque nos puso sobre la espalda de los argentinos la deuda más grande con el Fondo”.

campaña.jpg Acto militante con Cecilia Moreau y encendido apoyo a Sergio Massa

"Una oportunidad a Sergio"

Por ese motivo hay que darle una oportunidad a Sergio este domingo, no se puede seguir pagando la deuda con un acuerdo inflacionario como dijo Máximo y el único que tiene las herramientas para discutir las condiciones con el FMI es Massa Por ese motivo hay que darle una oportunidad a Sergio este domingo, no se puede seguir pagando la deuda con un acuerdo inflacionario como dijo Máximo y el único que tiene las herramientas para discutir las condiciones con el FMI es Massa

En Morón y Moreno

Cecilia Moreau, adelantó que "las mujeres bonaerenses van a llevar a Sergio y Axel al triunfo" además llamó a las madres a que no corran riesgos:

Si sos madre y tenes 3 pibes cuando metas la boleta no podes correr el riesgo de que tus hijos se queden sin salud o educación pública o de que tus viejo pierdan el PAMI Si sos madre y tenes 3 pibes cuando metas la boleta no podes correr el riesgo de que tus hijos se queden sin salud o educación pública o de que tus viejo pierdan el PAMI

En línea con Sergio Massa reconoció errores de su espacio "nosotros sabemos que hay mucho que mejorar y asumimos los errores pero siempre gobernamos poniendo por sobre cualquier cosa el bienestar".

Luego sin mencionarlo refirió a Javier Milei en la cuestión Malvinas. "Hay cosas que no se discuten: las Malvinas son argentinas, los derechos no se plebiscitan se conquistaron y no se ponen en riesgo" .

Más adelante habló de democracia construida "con una premisa que nos une, memoria, verdad y justicia".

De los encuentros participaron además la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, su par de Morón, Lucas Ghi, la senadora Juliana Di Tullio y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros dirigentes de Unión por la Patria.

