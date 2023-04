Live Blog Post

Nuevos audios, nuevas pruebas

En el programa Socios del Espectáculo, el Trece, conducido por Rodrigo Lussich y Ángel de Brito, compartieron un nuevo audio inédito que Lucas Benvenuto le mandó a Jey Mammon cuando todavía mantenían un vínculo.

En el audio de WhatsApp, Lucas le decía “recién leo esto, que idiota soy. Igual no importa,ya tengo todas las noches libres para vos”, haciendo referencia a la propuesta que le hizo el humorista para ir a verlo en El Champán las Pone Mimosas, una obra de teatro que Mammon protagonizó en 2016.

“No sé si ir a ver a la obra, porque, todo bien, pero no soy fanático del teatro, pero soy fanático tuyo. No te olvides que yo soy tu primer admirador eh,desde las fiestas GH, ¿cómo era? Hasta yo me olvido los nombres de las fiestas que hacías. En fin, te quiero ir a ver a vos, es lo que más quiero, y me recoparía verte en acción, quiero verte haciendo lo que más te gusta”