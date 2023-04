Jey Mammon a España: ¿Camuflarse es ponerse una gorra?

jaymammon.webp Si TN y La Nación tienen razón y Juan Martín Rago intentó camuflarse poniéndose una gorra... le falta imaginación.

Jey Mammon fue interceptado en el aeropuerto por el cronista de LAM (América TV) Santiago Sposato, quien le consultó: “Es la primera vez que te expones así a la gente, ¿tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?”.

“Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”, le respondió el ex presentador de 'La Peña de Morfi', el programa que hizo famoso el fallecido Gerardo Rozin.

“No hay rescisión y no te voy a decir más nada”, respondió ante una pregunta respecto de su vínculo con Telefe.

“Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”, cerró Jey, que demostró no querer ser entrevistado, se abrazó con un amigo y embarcó.

El martes 04/04 fue difundido el último audio que le mandó Benvenuto a Jey Mammon, que éste le había admitido en una entrevista con Jorge Rial, que lo podría usar como prueba para desmentir las acusaciones en su contra, aunque en ese momento no lo hizo.

“Me acordé de que vos garchabas conmigo cuando yo tenía 16 años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”, comienza el audio difundido en 'Basta Baby', en A24.

Si bien en cualquier caso revela que Benvenuto tenía menos de 18 años o sea que era menor de edad pero fue polémico por 4 motivos:

Si el vínculo sexual fue desde los 14 o desde los 16, porque el Código Penal lo considera distinto; Si el sexo fue una violación o si fue sin violencia; Si la causa penal posible se encuentra prescripta. Si fueron una pareja durante años luego de aquella primera vez y en qué condiciones.

Benvenuto (interpretación libre del motivo de fondo del siguiente mensaje: “Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía 16 años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”.

