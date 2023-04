¿Hay candidato? Telefe sueña con el reemplazo de Jey Mammon

image.png

"El conductor que a esta hora es el principal candidato a quedarse con el lugar de Jey es el señor Juan Alberto Mateyko, ¿se imaginan lo que sería su vuelta a la pantalla?", reveló.

Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que es un sueño repatriarlo. Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas

"Ese es el nombre, sería una figura con todas las letras, a mi me encantaría que se dé. La tele necesita de esos personajes históricos que han marcado el medio durante tanto tiempo", concluyó Etchegoyen, a modo de reflexión personal.

La palabra de Mateyko

El locutor dialogó con el medio cordobés La Voz y, si bien no negó la totalidad de los rumores, dio a entender que las negociaciones no estaban ni siquiera avanzadas, además de que tampoco se encuentra interesado por otros compromisos laborales.

"Esto nace desde antes del caso de Jey Mammon. Un grupo de productores de La Peña de Morfi me dijo en su momento que estaría bueno que yo estuviera en el programa, pero yo le contesté que estaba en Mitre Córdoba", explicó el conductor.

Además, me volvería loco. Porque tanto hicimos para consolidar la instalación de Mitre Córdoba, de la cual yo soy solo una parte, pero ahora que realmente lo conseguimos, no pienso tirar todo eso por la borda

"Hace 20 años hubiera agarrado, pero ahora haría todo mal. Es distinguido que se me mencione, pero además no hubo ninguna propuesta concreta por parte del canal", indicó.

"Cuando me convocaba Gerardo Rozín para el piso o para salir por Zoom, yo tenía una relación muy buena. Pero hoy además está Georgina Barbarossa, y está midiendo muy bien. Sería faltarle el respeto a ella y también a Jey, que más allá de su caso dijo que tiene contrato con Telefe hasta fin de año", concluyó Mateyko.

