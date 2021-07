Caso Chano: Familiares de adictos convocan a marcha

"En 2010, el gobierno de Cristina Fernández sancionó una polémica ley de salud mental aplaudida por el todo el arco progresista pero que no se ajustaba a la realidad Argentina. De hecho, la propia Cristina demoró casi 3 años en reglamentarla y muchas provincias no adhirieron a la norma.

La aplicación de esa ley implicaba un fuerte perjuicio para los centros privados por la disposición de fijar un límite máximo de camas o evitar las internaciones. Todo esto mientras el sector público se mantuvo precarizado y saturado. En noviembre pasado, Macri envió al Congreso un proyecto para modificar la ley 26.657 pero su tratamiento no avanzó".

¿Y Alberto Fernández?

¿El presidente Alberto Fernández seguirá mirando para otro lado como hicieron Mauricio Macri y Cristina Fernández? Es el momento de avanzar en lo que propuso, tal como indicó Urgente 24 a propósito de la Ley de Salud Mental.

En varios actos de campaña electoral, el presidente Alberto Fernández reiteró que "quisiera ganarle" a los 2 períodos presidenciales de Cristina Fernández en materia de derechos.

“Fue uno de los más progresistas que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos”, planteó. Y enumeró como logros de aquella gestión los avances en identidad de género, matrimonio igualitario, Asignación Universal por Hijo, Muerte Digna y reforma del Código Civil.

"Fue uno de los más progresistas que ha tenido la democracia a la hora de otorgar derechos", planteó. Y enumeró como logros de aquella gestión los avances en identidad de género, matrimonio igualitario, Asignación Universal por Hijo, Muerte Digna y reforma del Código Civil.

Pero también soy consciente de todo lo que falta avanzar y la verdad es que quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea mucho más progresista que el de ella y de más derechos de los que dio ella.

Es el momento. El Estado debe darle urgente una respuesta a las familias y a los adictos. No se trata de Chano Charpentier, se trata de una deuda que ya lleva muchos años con la Ley de Salud Mental.

Chano.jpg Chano Charpentier, ex de Tan Biónica.

La mamá de Chano

En ese contexto, recordemos qué dijo la mamá de Chano ayer 28/07 acerca de la Ley de Salud Mental y del pedido de ayuda de su hijo desde hace 20 años:

"Sólo quiero decir que acá no hay nadie contra nadie. No es la mamá contra la policía. Cómo yo voy a estar en contra de la Policía de Capilla del Señor, que es la gente que nos cuida y que han ayudado a mi hijo tantas veces. Acá sólo hay víctimas, uno es mi hijo. No voy a contestar ninguna pregunta.

La primera víctima es mi hijo que está luchando por su vida. La mamá de Améndola que está sufriendo como yo. Y todas las mamás de todos los chanos, que padecen la enfermedad de la adicción y que piden ayuda y no tienen respuesta.

Yo sólo llamé a una guardia médica para que ayuden a mi hijo y sabía que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo sólo quería ayudar.

Yo no sé a quien tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Sólo pido que hagan algo con la Ley de salud mental. Porque estamos todos los padres, de los enfermos... la adicción es una enfermedad, y nadie nos da respuesta. Están llenas de madres que no tienen visibilidad, que golpean la puerta y nadie las escucha.

Nada más quiero agradecer al Sanatorio Otamendi, a toda la gente que nos ha respetado y nos manda mensajes y que le da fuerzas a mi hijo.

Y quiero decir que si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda, y quiero agradecer a su equipo terapéutico que lo atiende toda la vida, porque mi hijo hace 20 años que está en tratamiento".