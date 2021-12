Carla Vizzotti implementa el pase sanitario: ¿Desde cuándo?

En cuanto a la modalidad del futuro pase sanitario, Carla Vizzotti no dio precisiones, aunque sí aproximó una posible forma al mencionar la aplicación Cuidar, muy utilizada en tiempos de contagio. “El pasaporte contempla las recomendaciones nacionales, independientemente de tener Covid-19 o no. La inmunidad natural no es de por vida, las recomendaciones nacionales definen el pasaporte”, comentó.