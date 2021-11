Insólito cruce entre Nación y PBA por el pase sanitario

Kreplak sostuvo que en la reunión del viernes realizada por el COFESA, además de referirse a la aplicación de un pase sanitario para habilitar el ingreso a eventos de concurrencia masiva,

se habló de situaciones en lugares cerrados, como es el transporte público, el trabajo, etc, etc

En declaraciones a Rock and Pop, el funcionario sostuvo que el objetivo de la medida sería “lograr que se vacunen todos, que todos completen el esquema de vacunación” para seguir generando protección inmune en la población, porque advirtió que “se ve una caída” en el porcentaje de personas con la primera dosis (80%) y con la segunda dosis (65%).

Kreplak señaló que para evitar la propagación de la nueva variante "la discusión de fondo es qué podemos hacer nosotros. Y básicamente lo que podemos hacer además de las medidas de cuidado hacia adentro del país es la vacunación. Y tambien el viernes lo que se discutió es el establecimiento de un pase sanitario".

El viernes pasado, la ministra de Salud de la Nación adelantó: “El pase sanitario que acordamos con las jurisdicciones es tener el esquema completo desde los 14 días antes de realizar esa actividad de mayor riesgo, que son eventos masivos y actividades en lugares cerrados. Estamos trabajando con innovación, que ya está listo, para implementar este pase sanitario con la aplicación CuidAr y con Legal y Técnica para definir la normativa”.

La funcionaria recordó que el pase ya está diseñado hace tiempo y sólo falta ponerlo en práctica: “Se viene trabajando hace bastante porque tiene cierta complejidad. Estamos trabajando con Innovación hace semanas porque sabíamos de la necesidad de implementarlo”.