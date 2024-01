Biocombustibles: El Gobierno frenará los cambios en la Ley

Otro de los puntos que se tocó en la reunión fueron las retenciones, que afectan a todas las provincias productoras. En este sentido, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo afirmó “nosotros pensamos que tiene que ser transitorio y que esta es una buena oportunidad. Si queremos construir un país federal, es una buena oportunidad que nuestro Congreso pueda sancionar un régimen de retenciones que elimine gradualmente las mismas, que vaya a retenciones cero, en un horizonte obviamente previsible. Nosotros somos solidarios, sabemos que el país la está pasando mal, hay que hacer un esfuerzo, pero también es cierto que en la construcción de un país federal me parece que hay que ser mucho más equitativo”.

image.png Guillermo Francos se reunió con representantes de varias provincias y aceptó hacer cambios en la ley de Biocombustibles, pero no en las retenciones.

Bernaudo también se refirió a las economías regionales, las cuales no pagan retenciones, y dijo que “no estamos absolutamente de acuerdo. Creo que hay que ir a un planteo de cero, no se entiende por qué alguna sí, otra no, bueno, eso es lo que vamos a discutir”, agregó el funcionario

Según una fuente obtenida por el medio Infobae, “el Gobierno se puso como objetivo recaudar unos 1.100 millones de dólares a través de las retenciones, y si bien algunas provincias plantearon 17 economías regionales, les dijeron a algunas que se las van a quitar, pero que otras quedarán afectadas”.

Además de Scaglia, Puccini y Bernaudo, las demás representantes provincias que estuvieron presentes en la reunión fueron los ministros de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, Santiago Yanotti, y de Economía y Producción de esa misma provincia norteña, Daniel Abad y Diego Suárez, secretario de Desarrollo Industrial y Comercial de Jujuy.

