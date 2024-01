Murió Franz Beckenbauer, el 'Kaisser' del fútbol alemán

image.png Franz Beckenbauer junto a Pelé: jugaron en New York Cosmos |Gentileza Olé

El ‘Kaisser’ estaba atravesando un estado de salud delicado, según lo contó su hermano hace unos meses. “Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante”, dijo Walter Beckenbauer.