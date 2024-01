Esteban Trebucq mostró vacaciones de lujo en Punta del Este

El domingo 7 de enero, el balneario esteño se convirtió en tendencia en X. Las demás redes también estallaron.

En sus posteos aclaró que recibió una "invitación" para navegar ya que la embarcación no le pertenece.

Curiosamente, fue el mismo argumento que usó la modelo Sofía Clerici para justificar sus paseos por Marbella.

image.png

Pero, seguidores y detractores estallaron debido a la cercanía política exhibida entre el periodista y el presidente con el presidente argentino.

Estas fueron algunas de las críticas recibidas.

"Con la nuestra se lo compro y acá nos agradece el Pelado Trebucq. Que Buen Gesto de su parte!!!"

"De lunes a Viernes, Trebucq nos enseña a soportar la pobreza, a como caminar para ahorrar boleto, ser pacientes con la misera, y como saltear comidas. Los findes, se toma un merecido descanso en yate en Punta del Este".

"No hay nada que deje más plata que ser "periodista independiente" pegas un cargo en el Gobierno o te haces millonario enseguida. El pelado Trebucq y su yate".

El pelado Trebucq y su yate.#LaCastaDeMilei pic.twitter.com/IBa8XjMXfr — alberto quiroga (@albertoquiroga) January 6, 2024

El conductor de "La Cruel Verdad", que emigraría a LN+ este año, se definió a sí mismo como "un defensor de la incorrección"

"Me aburre el lugar común, y la mayoría del periodismo hace un culto del lugar común. Me considero un tipo políticamente incorrecto. La incorrección me divierte. A mí los políticos me aburren’

Por su parte, algunos militantes de La Libertad Avanza salieron sin dudar en su defensa:

sergio ariel peña@sercasla83·2hEsta con la hija y hace la comparación idiotez....

Lula@Lula81480420·3hEs que no entienden la diferencia entre publico y privado

GiseCurie@GiselaCouriel·5minUno con nuestra plata otro con su trabajo y amigos que lo invitan, porque no?

Apu de Bon merchant@Pablo210371·23minPunta no es Marbella...Las hijas no son los gatos que pagamos todos, si lo invitaron genial! Cuál es el problema?