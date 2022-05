Bicefalia criolla: Alberto Fernández / Cristina Kirchner

"El problema de Guzmán ya no es si Cristina Kirchner lo respalda, es si Alberto Fernández lo respalda ¿Y qué quiere decir respaldarlo? No solamente que no entregue su cabeza en el altar del Instituto Patria. El respaldo de Alberto Fernández si es si puede disciplinar a todo su Gobierno detrás del programa fiscal y monetario de Guzmán para que se pueda lograr el objetivo que Guzmán pretende, que es bajar la inflación y mantener los niveles de crecimiento".

En ese punto, Pagni recalcó la responsabilidad de Alberto Fernández: "El que falla es el Presidente, porque no está tan claro que haya un compromiso militante del Gobierno y del Gabinete de Fernández con su agenda, que sí vemos del lado de Cristina Kirchner y los suyos respecto de su agenda".

-----------------------------------------------------------

Más en Urgente24:

Todos contra Alfredo Leuco: Ahora Majul lo tiene en la mira

¿Tibio? Eduardo Feinmann respaldó a Majul pero se echó atrás

Dardos de Martín Guzmán a CFK: ¿En qué país funciona...?

Bloqueo de Hungría saca de quicio a Ursula von der Leyden

El kirchnerismo usa el Congreso Nacional para seguir presionando a Martín Guzmán