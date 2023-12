Los jueces Irurzun y Farah volvieron a repetir el criterio anterior. “En esta oportunidad y para resolver del modo que se examina, el juez sólo destacó los informes realizados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: en el primer dictamen realizó un análisis integral de los expedientes que habían sido estudiados en la resolución previa, añadiendo como novedoso el expediente detallado”, dice el fallo.

Para la mayoría del tribunal, “el cuadro probatorio no se ha visto modificado, manteniéndose el estado de incertidumbre que llevó, oportunamente, al dictado de un pronunciamiento expectante. En ese sentido, es dable señalar que mientras las restantes diligencias no representaron ningún avance, el análisis efectuado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas no trajo un aporte probatorio”. Según se sostuvo, el informe “ya analizado no arroja elementos que refuercen la presunción en punto a que existió de parte del imputado el accionar delictivo que se le reprocha”.

Cabe destacar que Bausili se desvinculó el banco alemán a principios de 2016 y semanas después se sumó al equipo de negociadores de la deuda externa, especialmente con los fondos buitres, con quienes la Argentina estaba en default y con fallos en contra en la Justicia de los Estados Unidos.

La causa se originó tras una denuncia presentada por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, en abril de 2018, quien pidió que se investigue si Bausili obtuvo beneficios indebidos ya que a principios del año 2016 habría recibido una serie de cuotas en euros y en acciones por parte del banco.

La polémica había surgido luego de que se revelara que percibió fondos (100 mil euros, en cuotas, más 13.025 acciones) del Deutsche Bank en 2016 y 2017 mientras se desempeñaba como funcionario público.

Justamente ese banco fue designado colocador de bonos argentinos en dólares en abril de 2016 (mediante la Resolución 146), en enero de 2017 (Resolución 5 - E) y en enero de 2018 (Resolución 3-E). Todas esas decisiones fueron tomadas por Finanzas, la dependencia donde se desempeñaba Bausili.

El ex funcionario había sido sobreseído por el entonces juez Claudio Bonadio y luego la fiscal Alejandra Mangano apeló esa decisión, tras lo cual la Cámara ordenó revocar el sobreseimiento y que el caso se siga investigando.

