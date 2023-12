Los Massa-Galmarini le responden a Nik (y a Mondino)

Nik aseguró que "por opinar me persiguen judicialmente" y dijo que "en la carta, pidieron que me retracte y hasta me amenazaron con intereses punitorios. Piden resarcimientos por supuesto daño moral. Yo trabajo hace más de treinta años en el diario La Nación y escribo también en Twitter. Yo soy un ciudadano común y del otro lado están los Massa, a cargo del ministerio de Economía de la Nación. Existe una clara asimetría. Yo no me puedo defender. Del otro lado está la política, el poder".

Tras varias horas de silencio, salió a responderle Sebastián Galmarini -y la propia Malena compartió los mensajes de su hermano- en la cuenta X (ex Twitter).

"No te persigue nadie. No sos tan valioso como crees. Te miente tu espejo!", le espetó el cuñado de Sergio Massa a Nik.

Y agregó: "lo que debes hacer es responder por las pavadas, injurias y difamaciones que dijiste en contraprestación por servicios. Y si te queda algo de honor, podes pedir disculpas y no seguir dando vergüenza ajena".

Pero la réplica no quedó ahí, y Sebastián Galmarini también apuntó contra Diana Mondino, que ayer se había hecho eco de las palabras de Nik, incluso comentando su "eterna admiración a todos los denunciados por la ex-casi Primera Dama. Menos mal que ganó la Libertad, sino hubiesen sido años realmente duros".

Asimismo, la futura canciller pidió donaciones para pagarle al estudio de abogados que asesorará legalmente, sin cargo, "a los perseguidos".

"¿Qué fue gracioso? Publicar teléfonos personales? Repetir mentiras injuriosas? Agredir y violentar a los hijos de otro candidato? Esas son tus ideales de la libertad?", le preguntó Galmarini a Mondino.

Y remató: "Muy triste. Muy seria no vas a ser nunca, pero por lo menos intenta ser buena persona".

