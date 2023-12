Nik respondió por juicio que le inició Tomás Massa Galmarini

Entrevistado en los estudios de Todo Noticias en el programa "Una vuelta más", el artista, al que se lo vio muy nervioso, hizo una verdadera catarsis frente a las cámaras.

"Recibí cuatro o cinco cartas en inglés provenientes de un estudio jurídico de Miami, justo cuando Sergio Massa decía en público, tras su derrota electoral, que tenía ofrecimientos para ir a trabajar a Estados Unidos",

Nik aseguró que " por opinar me persiguen judicialmente. Por lo que leo, Tomàs Massa y una empresa armada en Estados Unidos para viajar al mundial del año pasado, una firma que fue favorecida por el presidente de la AFA Chiqui Tapia, se vio supuestamente perjudicada por las crìticas recibidas. Se trataba de una empresa sin ninguna experiencia en el rubro, perteneciente a un amigo de Sergio Massa. Recibieron la exclusividad por parte de la AFA para cubrir el mundial. Además, estaba auspiciada por AYSA, YPF y otras empresas relacionadas con lo público en Argentina, Daba la impresión que existía mucha gente sin expertise, como Tomás Massa. Iban a cubrir un evento importante de manera privilegiada, colgados desde el estado" sentenció conmovido.

Al ser consultado sobre cuál es el contenido de las misivas que recibió, ofreció la siguiente explicación:

"En la carta, pidieron que me retracte y hasta me amenazaron con intereses punitorios. Piden resarcimientos por supuesto daño moral. Yo trabajo hace más de treinta años en el diario La Nación y escribo también en twitter. Yo soy un ciudadano común y del otro lado están los Massa, a cargo del ministerio de Economía de la Nación. Existe una clara asimetría. Yo no me puedo defender. Del otro lado está la política, el poder"

El caricaturista se refirió también a las dificultades que le genera mantener un pleito judicial a tantos miles de kilómetros de distancia y en otro idioma,

"¿Tengo que trabajar para pagar en dólares a un abogado de los Estados Unidos para que me defienda? ¿Con qué dólares voy a hacerlo si yo cobro en pesos? El candidato a presidente que hablaba de una argentina nacional y popular me manda una carta de estas características desde el exterior mientras su esposa antes de las elecciones le envió también a varios periodistas cartas documentos . Vivimos la campaña del miedo también para los twitteros, los comunicadores que terminaron allanados y para mi, un simple dibujante. La mayoría de los perjudicados somos simples ciudadanos que se expresan por voluntad propia, no somos trolls"

Por ùltimo, Nik hizo un paralelo entre su caso y los integrantes de la selección argentina de fútbol.

"Malena Galmarini es una twittera fanática a la que le gusta censurar a la gente. Hasta se burló de la futura primera dama, Fátima Florez, a la que calificó como grasa. Debemos pensar que si fueron capaces de condicionar y presionar a figuras como Lionel Messi y Lionel Scaloni, quienes no accedieron a opinar sobre política interna del país, qué queda para el resto de los argentinos. Yo me considero un ciudadano más. Ojala vayamos hacia una Argentina de iguales porque la actual está muy desbalanceada entre la gente común y la casta de los Insaurraldes"