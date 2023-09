El emprendimiento venezolano que llegó a Nike y SpaceX

En ese momento, Ermecheo hizo una campaña digital para recibir donaciones, a cambio de ofrecer algo dependiendo de la cantidad de dinero que daba el usuario, incluyendo calcetines.

Hasta ahora se han vendido poco más de 8.000 pares de calcetines.

“No fue nada fácil, a la gente que le pedía ayuda para terminar el hilo decía que era una fibra complicada, tuve que ser muy insistente. Después que tenía el hilo, no era suficiente para llevar el concepto a la masa y creé las medias (calcetines). Con una compañera diseñamos el logo de la marca a mano en acuarela, semejante al Universo porque el hilo tiene puntitos de colores y se parece a la galaxia, esos puntitos representan como un pedacito de cada uno de nosotros en la ropa y nos une eso es lo que creo, es mi filosofía de vida como ser humano”, dijo a Forbes.

Otra dificultad que debió enfrentar esta emprendedora es que, cuando pedía un préstamo, le daban una respuesta negativa.

“El hecho de ser mujer con algo tan industrial, maquinaria, ingeniería, no le veían sentido, pero nunca me he dejado llevar por eso”, afirma.

De hecho, la venezolana cuenta que ya en dos años, su emprendimiento logró tener rentabilidad y que espera un crecimiento entre 25% a 30% anual para los 5 años que vienen.

“La inversión en la planta ha sido de millones de dólares y ahora lo reinvertimos todo. No estamos viendo grandes ganancias aún, esperamos ver retornos a partir del año que viene”, agrega.

Por una industria textil menos contaminante

Osomtex es una muestra de que los residuos textiles pueden reutilizarse. Esto no es dato menor, tomando en cuenta que la industria textil es una de las industrias más contaminante del planeta.

"Creemos que pasar de lo lineal a lo circular es el único camino a seguir. En Osomtex, reutilizamos millones de libras de desechos textiles posconsumo y postindustriales desechados directamente de marcas y flujos de desechos de la cadena de suministro para crear hilos y telas reciclados de alta calidad", explican en la página web de Osomtex.

Asimismo, aseguran que "el proceso patentado de Osomtex, no utiliza agua, no colorantes, ni productos químicos agresivos. Convirtiéndolo en una solución sostenible para reducir el impacto negativo de la producción intensiva en recursos de fibras vírgenes. Ahorrando millones de galones de agua en el camino. Dar a las personas, los ríos y los océanos un descanso de los pesticidas y los desechos tóxicos, al mismo tiempo que se busca extender los ciclos de recuperación del suelo y el agua".

Creemos que los residuos textiles no deberían desperdiciarse. A través de la innovación, hemos ido convirtiendo lo complejo en simple; basura en tesoro. Las posibilidades son infinitas. Creemos que los residuos textiles no deberían desperdiciarse. A través de la innovación, hemos ido convirtiendo lo complejo en simple; basura en tesoro. Las posibilidades son infinitas.

Tan infinitas que el emprendimiento ha llamado la atención de Nike, que desarrolló una línea de zapatos deportivos y otros accesorios con el hilo hecho de ropa usada.

Mientras, el astronauta Doug Hurley, capitán de la nave SpaceX, usó los calcetines ecológicos en uno de sus viajes espaciales.

Su creadora también ha compartido que Osomtex ya es proveedor de otras marcas como The North Face, Calvin Klein o Tommy Hilfiger.

"Cada vez siento que estamos más cerca de lograr nuestra misión y es algo grande, con un impacto importante. Soy fiel creyente en que si es para ti va a pasar, soy muy espiritual y mi visión es que lo vamos a lograr, tenemos suficiente material afuera para poder generar esta fibra en productos sin necesidad de seguir explotando el planeta, porque además vemos que por las condiciones ambientales será una necesidad. Siempre las marcas tendran necesidad de crear y productos nuevos, pero el material puede ser el mismo de la ropa reciclada”, ha dicho la emprendedora.

