Nicolás Maduro en la primaria opositora: ¿Quién fue?

Pero el gobierno de Nicolás Maduro no iba a dejar pasar la ventana de oportunidad que le abrió la CNP. Son chavistas, no tontos. ¿Cuándo dejarán de subestimarlos los opositores? Haber estudiado en universidades onerosas no marca las diferencias en la política.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcnprimariave%2Fstatus%2F1705300033946419587&partner=&hide_thread=false COMUNICADO CNPrimaria sobre declaraciones del presidente del CNE pic.twitter.com/8nfWQvc2Hr — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) September 22, 2023

Lo nuevo

La Comisión Nacional de Primaria sostendrá conversaciones con los candidatos opositores y sus referentes que apoyan el proceso de elecciones primarias.

"Detrás de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prestar asistencia técnica a la Comisión Nacional de Primaria está la intención de sacar del juego a la coordinadora y candidata del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, afirman expertos consultados por Efecto Cocuyo.

La aspirante a la primaria tiene la primera opción de triunfo en las encuestas y sus actos de campaña exhiben un creciente respaldo. Aunque está inhabilitada, esta condición no le impide medirse en la primaria, ya que la comisión organizadora considera que la medida es inconstitucional.

Además, al ser un proceso autogestionado, por el momento, no hay barreras institucionales para que Machado compita.

Pero esto podría cambiar si se admite la asistencia técnica y el CNE, encabezado por Elvis Amoroso, pone como condición la exclusión de los opositores inhabilitados, entre ellos también Henrique Capriles y a Freddy Superlano."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariaCorinaYA%2Fstatus%2F1705272614359359984&partner=&hide_thread=false Venezuela ya cambió, las Primarias ya han logrado buena parte de su propósito.



A 30 días de las Primarias los venezolanos nos preparamos con emoción y responsabilidad para un día histórico.



Será un día de unión familiar y compromiso con un futuro luminoso en el que todos, los… pic.twitter.com/3ZiBOEBXuH — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 22, 2023

Las captahuellas

La CNP informó que pretendía garantizar la protección del electorado que participaría en la consulta interna.

Por ejemplo, evitar el uso de máquinas captahuellas que pudieran generar una base de datos de los votantes opositores. También se definió la cantidad de centros y mesas electorales, se comprometió el respeto a los resultados y la adhesión a las normas establecidas por la CNP.

El pedido consistía en instalar 5.000 centros de votación y 7.000 máquinas en todo el país, y la activación del Plan República para que todo suceda según las reglas de la CNP.

La solicitud de evitar el uso de las captahuellas ya había sido rechazada por el entonces presidente del CNE, Pedro Calzadilla, con fecha 18/04, cuando afirmó que era “imposible” eliminar el uso de la captahuella.

Sin embargo, los organizadores del proceso solicitaron la asistencia técnica y logística del CNE porque así se abaratarían los costos de la elección primaria.

Luego de la renuncia de los rectores del CNE elegido en 2021, el 15/06, la CNP decidió que la primaria se haría de forma autogestionada.

Según la ONG Transparencia Electoral, “la solicitud de la asistencia del CNE es un tema clave para el desarrollo de las primarias opositoras, ya que podrían influir en el nivel de participación, confianza y legitimidad del proceso”.

Con máquinas captuhuellas habrá menos participación, por desconfianza.

Ahora hay que esperar al resultado de la reunión. La eventual asistencia del CNE podría postergar las elecciones ya que el 22/10 ya se encuentra muy próximo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNicolasMaduro%2Fstatus%2F1705298515042156781&partner=&hide_thread=false Vamos hacia la construcción de un nuevo modelo económico post rentista que permita la transición hacia el crecimiento sostenible, más allá del petróleo. Con los 18 motores económicos garantizaremos la satisfacción de las necesidades del Pueblo. pic.twitter.com/k21WyluTr2 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 22, 2023

La ofensiva

En tanto, la Administración Maduro sigue preparándose para los comicios generales 2024.

Un caso es la demorada ofensiva contra las mafias, comenzando por el Tren de Aragua. Las fuerzas policiales por fin avanzaron sobre el penal de Tocorón, en el estado Aragua.

El director ejecutivo de InSight Crime, Jeremy McDermott, dijo que es una estrategia gubernamental para mostrarse fuerte contra el crimen, de cara a las elecciones de 2024.

Pero, al igual que Observatorio Venezolano de Prisiones, McDermott cree que los líderes delincuenciales fueron avisados con antelación y se marcharon mucho antes de que se ejecutara la operación con el despliegue de más de 11.000 militares y policiales.

¿Por qué esto? Porque no hubo órdenes de los 'pranes' del penal para resistir el ingreso policial, lo que representó una toma anunciada/pactada.

En el centro de la polémica, el jefe mafioso, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, apodado 'Niño Guerrero', cuyas ganancias por las actividades dentro del Centro Penitenciario de Tocorón se estiman en US$ 3 millones anuales.

Tren de Aragua mantiene operaciones de extorsión, secuestro, sicariato, robos y trata de personas en 7 países de América Latina, comenzando por Perú, Chile, Ecuador y Colombia.

'Niño Guerrero' se encuentra con paradero desconocido.

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz calificó la operación como "un éxito total" pero en ese contexto huyeron del penal al menos 400 reclusos, incluyendo a 'Niño Guerrero' y sus lugartenientes y luceros.

El periodista Román Camacho informó que se presume que los fugados puedan estar ocultos en las zonas montañosas que dan a El Junquito, a 1.750 metros sobre el nivel del mar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRunRunesWeb%2Fstatus%2F1705357151512777035&partner=&hide_thread=false #PranesEnElBeisbol Recorre las bases y conoce cómo es el negocio de las firmas de los prospectos venezolanos para Grandes Ligas para los pranes



Disfruta esta investigación de la Alianza Rebelde Investiga #ARI en alianza con @ConnectasOrghttps://t.co/KGbRy1VCGC — Runrunes (@RunRunesWeb) September 22, 2023

Beijing presente

China apoyará a Venezuela en la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, aunque aún no se informó qué empresa se encargará de hacer esto ni ofreció detalles sobre el convenio firmado por los 2 países del que dio cuenta Nicolás Maduro.

El Partido Socialista Unido de Venezuela espera apoyo chino, en el marco de BRICS, para lograr el impulso de 2024 para recuperar electores perdidos.

Según Maduro, además del eléctrico se rubricaron 30 acuerdos en materia de infraestructura y construcción, industrial, ambiental, educativo, científico y tecnológico, turismo, aeroespacial, salud, comunicaciones, minero, telecomunicaciones y social.

Maduro también informó que más de 30 empresas venezolanas manifestaron su disposición de participar en la Feria Internacional de Importaciones, la cual tendrá lugar en China del 05/11/2023 al 10/11/2023.

