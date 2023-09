¿Por qué en Venezuela están enojados con este comediante?

El video donde sale 'La Titi' haciendo estos comentarios se hizo viral. Y no tardó en comenzar el repudio hacia lo que dijo Zambrano.

Lo investigan

Asimismo, en medio del descargo de los usuarios en las redes sociales, el Ministerio Público anunció que iniciaría una investigación contra Breinel Zambrano.

“Ministerio Público designa Fiscalía 61 Nacional para investigar y sancionar a un grupo de cobardes sujetos que, usando seudónimos como La Titi y a través del uso delictivo de las redes sociales, incitan al odio, discriminando y exponiendo al escarnio público a las personas que padecen de alguna condición especial”, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Se disculpa

Después de darse a conocer la medida de la Fiscalía, el comediante manifestó sentirse mal por hacerse viral de manera negativa.

“Yo siempre quiero ser luz, trabajo para hacer reír a la gente. Hoy me siento chimbo porque soy viral, pero no como estoy acostumbrado que es con chistes; sino del lado oscuro por mis palabras, con mi comentario desacertado y equivocado, mi torpeza”, escribió en la red social X, antes Twitter

Asimismo, argumentó: “El extracto de video hace que se oiga aún peor, extracto que no va en concordancia con quien soy ni en como pienso. Me hace sentir en paz que la mayoría de los que me siguen saben qué tipo de ser humano soy y que no soy un ser oscuro”.

En esa misma línea, Zambrano reconoció que a menudo los humoristas cruzan líneas “fastidiosas, delicadas y sensibles”, y finalmente pidió disculpas.

“Disculpas a todos los que se han sentido heridos, indignados y ofendido por mi error, sobre todo a quienes son familiares de personas con discapacidad, porque son personas dignas de admirar, son ejemplo de entrega y lucha, no estoy aquí para agradar a nadie con este tweet, estoy para expresar lo que soy y quien soy”, dijo.

Sin embargo, el descontento seguía en las redes sociales. Algunos usuarios comentaron:

“Anda a llorar al valle”; “se quiso disculpar y fue peor"; “burlarse de las personas con discapacidad es lo más bajo que puede haber, aparte recalcas que es lo que más disfrutas hacer”; "No es la primera vez que ofende, ridiculiza, se burla, y luego se hace la víctima. Preso deberían meterlo para que aprenda a respetar"; "anda a pedirle disculpas personalmente a la señora parkera de la que se burlaron tú y tus bellezas de amigos".

Finalmente, esta situación llevó al comediante a desaparecer de Instagram, decidió cerrar su cuenta en esa red social. Pero, más reciente aún, el medio Núcleo Noticias informó que el humorista tendría los pasajes comprados para irse a Estados Unidos.

-----------------

Más contenido de Urgente24

Furor por pasajes: Aerolíneas con Precios Justos y cuotas

Camiones con gas propano: Nuevo conflicto para la "guerra" con Paraguay

WiFi: Método para acceder a una red sin saber la contraseña

Argentino Oro, la moneda que permite eliminar el peso y dolarizar

AFIP impone nuevo requisito para la devolución del IVA