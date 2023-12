Flor de la V rompió en llanto en vivo y preocupó a todos

"Cuando me nombran, me emocioné. Mis compañeros saben el valor que yo le pongo a esto (el look). Esa máquina de coser me dio todo, me dio esperanza", comenzó diciendo Flor de la V. "Mi madre era costurera. Mis tías también eran costureras. La máquina de coser es sustento de familias... La máquina de coser fue libertad", expresó.