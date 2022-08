Avenida del Libertador: Crece la guerra por las bicisendas

La presentación agregó que, "en atención a las irregularidades apuntadas, anule los actos administrativos por los cuales el GCABA haya autorizado u ordenado la realización de estas obras, los cuales resultan nulos, de nulidad absoluta e insanable, por “violación de la ley aplicable” (artículo 14 inciso b. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Ley 1510/1997)".

También que se "condene a la demandada a recomponer las calzadas y aceras de la Avenida Del Libertador al mismo estado en que se encontraban antes del comienzo de las obras, removiendo todos los obstáculos para la circulación vehicular y para el ingreso y egreso peatonal al edificio de Avenida del Libertador 7050".

Luego, que se "ordene al GCABA que se abstenga de realizar obras a lo largo del trazado de la Avenida Del Libertador, que no se ajusten a las pautas y procedimientos que establecen la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código de Tránsito y Transporte y el ordenamiento jurídico vigente en materia de protección del patrimonio edilicio y del medio ambiente y de seguridad de los habitantes de esta ciudad".

Pero la cosa no termina ahí. Al promediar la semana se conoció un edicto que cursa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo No 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se hace saber la existencia, objeto y estado procesal del amparo colectivo caratulado “Fundación Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - AMBIENTAL” (Expte. no 126358/2022-0)

En este caso, el frente actor promovió demanda contra el GCBA, para que se ordene la interrupción de la obra "calle compartida" en toda la extensión de la Av. del Libertador de la ciclovías mencionadas por considerar lesionadas normas constitucionales y legales.

Por lo tanto los expositores piden que anulen los trabajos por no realizarse audiencia pública ni convocarse a instancias de participación ciudadana en forma previa. Reclaman la nulidad e inconstitucionalidad de toda la normativa que autorizó el proyecto y categorizó la obra, digamos paren la obra y punto y vuelvan a poner todo como estaba.

bicisenda Av. Libertador Con el viejo trazado de las ciclovías en Libertador estaba todo bien, pero con el nuevo... todo mal!

Convocatoria

Los reclamantes dicen que citan y emplazan a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el frente actor o demandado y, en particular a quienes residan en calidad de vecinos en la zona descripta, por el término de diez (10) días -plazo que comenzará a contar a partir de la última publicación de edictos en el Boletín Oficial de la CABA- para que se presenten, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, luego detallan las formas de gestión.

De nuevo, llevando a un lenguaje más terrenal, mediante una acción de amparo, convocan a todos y cada unos de los vecinos que quieran expresar su opinión sobre las obras modificatorias de la zona en cuestión.

En otros párrafos subsiguientes los litigantes explican que "a fin de proceder a la difusión, confecciónese por secretaría el texto correspondiente del edicto, la que se realizará a través de los siguientes medios: a) Mediante la notificación por radiodifusión en los términos del artículo 131 CCAyT, en las emisoras oficiales de la Ciudad de amplitud y frecuencia modulada (AM y FM), por el término de cinco (5) días cada uno, debiendo al menos realizarse tres transmisiones diarias en diferentes bandas horarias.

De los expuesto se deduce que el conflicto con la ciudad tomará una dimensión por ahora inesperada ya que por los medios de comunicación y por dos frecuencia diferentes la guerra de las bicisendas tomará cuerpo hasta que las partes acuerden una tregua permanente.

Mientras tanto los entusiastas ciclistas seguirán usando las horribles veredas de la Plaza Estado Plurinacional de Bolivia o las inestables superficies de la vieja Libertador donde conviven colectivos, coches y humanos de pie, en un delicado equilibrio siempre al borde de algún incidente desagradable.

EDICTO en Fundacion Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - AMBIENTAL 10.08.22.pdf

