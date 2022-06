Ariel Tarico preocupado: Daniel Scioli lo superó

DANIEL SCIOLI juró y asumió como nuevo MINISTRO de DESARROLLO PRODUCTIVO

El martes 14 de junio, Daniel Scioli mantuvo una reunión con el Ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce. El dato que encendió las alarmas fueron las importaciones de US$ 7.800 millones en mayo, el mayor nivel desde 2021, frente a US$ 8.200 millones de exportaciones. Esto deja un saldo comercial de US$ 400 millones, muy por debajo de los US$ 1.400 millones en abril.

"Fue una reunión de coordinación para continuar esta senda de crecimiento, estar atentos a que no haya maniobras especulativas, muchas veces ocurre cuando hay brecha, entonces hay que fijar prioridades", dijo Scioli. Y agregó: "No es que lo descarto (el cepo), ni está en consideración del presidente del Banco Central ni el ministro de Economía, sino que es administrar responsablemente las reservas importando lo que necesitan nuestras fábricas".

image.png La reunión entre los funcionarios.

Por otro lado, Scioli dijo que un cepo importador más duro "no está en consideración", pero mencionó que "se asignan prioridades para administrar las reservas" con el objetivo de "dinamizar el aparato productivo mientras trabajamos en soluciones de fondo como el gasoducto".

