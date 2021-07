Santa Fe: Acusan posible crisis institucional

Lo cierto es que Omar Perotti no se manifestó públicamente respecto a los dichos de Rossi, pero la vicegobernadora Alejandra Rodenas no pudo esquivar el planteo del ministro sobre la continuidad de funcionarios que son precandidatos en las elecciones y decidió pedir licencia sin goce de sueldo.

La solicitud de la licencia de Alejandra Rodenas será hasta el 12 de septiembre -cuando se realizarán las Paso-, y fue presentada en la Cámara de Senadores, donde fue aprobada por unanimidad.

Según Rodenas, su pedido de licencia se fundamenta en su "profundo compromiso ético con el que llegué a la política y que quiero mantener y se enmarca en la misma convicción que tuve al momento de renunciar sin especulaciones al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe como jueza penal para ingresar al terreno de la política partidaria aceptando la candidatura a Diputada Nacional en el año 2017".

“Mi deseo es que la campaña electoral no me quite tiempo para la función pública que puede desempeñar mi reemplazante constitucional. Por eso, mientras sea precandidata, me concentraré en la campaña y en la construcción colectiva para #LaSantaFeQueQueremos", twitteó la vicegobernadora Alejandra Rodenas en su cuenta.

Licencia Rodenas.jpg La vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, pidió licencia sin goce de sueldo en su cargo.

Repercusiones

Que tanto el gobernador Omar Perotti como la vicegobernadora Alejandra Rodenas estén cumpliendo funciones en la provincia actualmente y sean candidatos para las próximas elecciones generó malestar en ciertos sectores políticos y en algunos ciudadanos de Santa Fe.

Una de las primeras en manifestarse fue la precandidata a senadora por Juntos por el Cambio, Amalia Granata, quien escribió en su cuenta de Twitter: "El Gobernador Perotti se postula candidato. La vice se toma licencia para ser candidata. Quien gobierna Santa Fe???? O es que la gobiernan desde recoleta o Casa Rosada?".

Maximiliano Pullaro, también precandidato a senador por Juntos por el Cambio, dijo que Omar Perotti “prometió despertar al gigante y terminó arrodillado frente al Instituto Patria. Pasó mas tiempo defendiendo la candidatura de sus amigos que defendiendo los subsidios al transporte público, las restricciones del agro”.

En Twitter fueron varios los mensajes de ciudadanos de Santa Fe que repudiaron la decisión de Rodenas y Perotti de ser candidatos, como @flordarrichon, que escribió: "Rossi renunció a su cargo de Ministro, La vice gobernadora Rodenas SE PIDIÓ LiCENCIA, Rossi le pide al gobernador Perotti que se tome licencia. TODO esto por un par lugares en listas para las elecciones, y lxs santafesinos? Para esto querían gobernar? Están dementes".

Su comentario tuvo varias respuestas y fue rápidamente replicado. @leonardocalbano también se mostró indignado: "Una vergüenza que esto sea lícito, asumiste el compromiso terminalo o renunciá, pasa que de estos personajes hay que acordarse".

@PaauUrcola se manifestó en el mismo sentido: "La idea es que quienes vayan en listas, como van a ocuparse de la campaña, RENUNCIEN a sus cargos y los dejen en manos de personas (por qué no) igualmente capacitadas para ejercer los mismos".

"Es de locos lo que está haciendo el peronismo en Santa Fe", aseguró otro twittero.

Lo cierto es que lo que parecía ser solo una interna en el peronismo santafesino, ya trascendió al partido y genera molestias e indignación entre los ciudadanos de la provincia.