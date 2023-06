Recordemos que ayer CFK reapareció en un acto en Santa Cruz, luego de haber sido duramente derrotada por el presidente Alberto Fernández y sus candidatos, principalmente el embajador Daniel Scioli (a presidente), en cuanto a la discusión por el piso de las PASO. En ese marco, disparó: "hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso (supuesta proscripción) sino en recurrir a ese Partido Judicial (sic)".

Sangre en las PASO: CFK herida contra Tolosa Paz, ¿y Wado?

Luego, Aníbal Fernández se refirió a las internas en el oficialismo en torno a las reglas de juego a implementar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. “Lo que yo hice fue advertir: ‘Che, tenemos que acordar entre nosotros, y si nosotros no lo podemos acordar, yo voy a recurrir a la Justicia electoral’ ¿Qué es eso del partido judicial? ¿Qué me querés encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a dónde me querés llevar”, cuestionó.

Histórica derrota K: Scioli no se bajó y huelen sangre en las PASO

Por último, insistió: “Yo voy a recurrir, si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes, a la Justicia electoral para que dirima. Nada más, no estoy buscando ninguna otra cosa que no sea eso. Entonces, mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponden: si ella interpreta o tiene su propia manera de ver las cosas, y los agravios es la forma con la que se va a manejar es su problema, no el mío, yo no pienso manejarme con agravios”.

