Alquileres: Diputados avanzó en el debate de la nueva Ley

Por el contrario, aseveró, “profundizó la escasez de oferta, disparó los valores y tornó menos previsibles las condiciones contractuales”.

alquiler.jpg 40 expositores debatieron la Ley de Alquileres en Diputados

Desde la Unión de inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, manifestó:

Las quejas de los inquilinos tienen mucho que ver con los aumentos semestrales de los contratos”. “No creo en la libertad de las partes porque termina ocurriendo que el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley y sin respaldo del Estado para brindar un lugar a donde denunciar estas irregularidades. Las quejas de los inquilinos tienen mucho que ver con los aumentos semestrales de los contratos”. “No creo en la libertad de las partes porque termina ocurriendo que el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley y sin respaldo del Estado para brindar un lugar a donde denunciar estas irregularidades.

Por su parte, Fernando Olcese, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de San Luis, pidió volver “al periodo contractual mínimo de dos años”. Luego se lamentó porque "no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no las hay, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina”.

A su turno Antonio Salinas, Jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, advirtió que en lo que va de 2022, su organización recibió "245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos”. Los principales incumplimientos están relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.

Entre otros expositores, en representación de Inquilinos Entre Ríos, Jonathan Villanueva, enfatizó:

El mercado es voraz y va en desmedro nuestro”. “Los tres años sí, nos dan previsibilidad, pero también es importante generar políticas para que el acceso a la vivienda de alquiler sea más fácil El mercado es voraz y va en desmedro nuestro”. “Los tres años sí, nos dan previsibilidad, pero también es importante generar políticas para que el acceso a la vivienda de alquiler sea más fácil

