Alicia Castro destrozó a Alberto Fernández: "Fue un error"

Las internas en el Frente de Todos no dejan de crecer al igual que la inflación del país. En varias ocasiones Alicia Castro había reprobado el desempeño de Alberto Fernández pero esta vez fue determinante. Es que la ex embajadora kirchnerista no solo repudió su gestión sino también su elección como presidente (antes celebrada por ella misma) por parte de Cristina Kirchner.