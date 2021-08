"¿Alguien ha visto a Gustavo López?" Ibai Llanos se desquitó

Ibai Llanos Gustavo López.jpg Ibai Llanos, streamer español y Gustavo López, periodista deportivo.

¿Qué dijo Gustavo López?

Tal como informó Urgente 24 (26/04) Gustavo López realizó un insólito planteo y disparó dardos cargados de envidia contra el streamer español Ibai Llanos, en su programa Un Buen Momento en Radio La Red:

Me pone nervioso que ahora todos hablen con Ibai. ¿Quién es? Me pone nervioso que ahora todos hablen con Ibai. ¿Quién es?

El periodista explotó de ira y ninguneó al streamer que causa furor en internet por su manera de comunicar y relatar distintos eventos como partidos de fútbol español como competencias de videojuegos:

Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo. Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo. Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy

Por otro lado, le pegó a los futbolistas que se desempeñan en Europa por no brindarle entrevistas a él: "Agüero m e dijo: 'Ya la vamos a hacer'. Ibai me ganó", se indignó. También le recriminó a Dybala: "Desde que está de novio con Sabatini (Oriana) y juega en la Juventus con Ronaldo (Cristiano), somos boludos nosotros".

Y siguió disparando contra el streamer español: "No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible. Ante me 'primereaba' una nota Fernando Niembro, Gonzalo Bonadeo. Ahora hay que ganarle a Ibai"-siguió-"Ahora los jugadores hablan con los poderosos y no con los humildes que ganamos en pesos", concluyó.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos es un creador de contenido en YouTube y Twitch, cuya popularidad en el público joven es abismal. Sus 5 millones de seguidores en Instagram y 7 millones de suscriptores en Twitch, lo avalan.

Algunos datos interesantes de Ibai, demás de que es fanático de Messi:

Su carrera profesional comenzó a los 19 años cuando firmó para ser caster de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) de España , relatando partidas del juego League of Legends .

, relatando partidas del juego . Con la pandemia del coronavirus, Ibai pasó a Twitch , la plataforma de streaming que Amazon compró en 2014.

, la plataforma de streaming que Amazon compró en 2014. Ibai comenzó a hacer videos con charlas y abrió un ciclo de entrevistas que llamó “Charlando Tranquilamente”. Su primer entrevistado fue el jugador español Gerard Piqué .

. Ibai también entrevistó a otras figuras del fútbol como Sergio “el Kun” Agüero, Paulo Dybala, Ronaldinho o Andrés Iniesta .

. El famoso setreamer también recibió a cantantes de trap argentino como L-Gante, Duki, Bizzarrap y Nathy Peluso.

Reacción en las redes sociales

https://twitter.com/QuimeyHerrera01/status/1425414894560727042 A mi me dicen que Gustavo López no resistió.. pic.twitter.com/xqJPgF3UUs — Quimey Herrera (@QuimeyHerrera01) August 11, 2021

https://twitter.com/rolert0/status/1425408260199309317 ibai descansando a gustavo lopez es todo lo que esta bien JDASJNDS pic.twitter.com/5wTfqRPqHY — roler (@rolert0) August 11, 2021