Algo para que se hable de $LIBRA / Javier Milei: Mauricio Macri

¿Por dónde le entraron las municiones a Javier Milei , Karina Milei y Santiago Caputo ? Según las encuestas fue por el 'caso $LIBRA', el escándalo cripto que instaló en la opinión pública que los de La Libertad Avanza eran "iguales a los de la Casta". El daño a la credibilidad del Presidente fue intenso, y en año electoral. En el día de la interpelación legislativa por el 'caso $LIBRA' que Guillermo Francos / Santiago Caputo / Martín Menem / Cristian Ritondo no pudieron evitar ¿qué debe hacer la Administración Milei? Sustituir la intensidad del 'caso $LIBRA' en la agenda cotidiana. Es de manual. ¿Qué había para utilizar en la caja de herramientas? Mauricio Macri , por ejemplo. Quizás no sea suficiente. Ideas se escuchan en Casa Rosada. Buen martes 29, no se olviden de los ñoquis.

Live Blog Post 'Chicho' Serna el despido de Fernando Gago: Gallardo lo tumbó Mauricio Serna, ex jugador amigo de Juan Román Riquelme, apodado 'Chicho' e integrante del Consejo de Fútbol de Boca, confirmó el despido del entrenador Fernando Gago: “Hasta acá llegó”. Serna dijo a la prensa: “Hemos tomado una decisión y es que hasta acá han llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico en la institución”. Esto sucede luego de la derrota de Boca Juniors 2 a 1 en su visita a su clásico rival, River Plate. Podría afirmarse que Marcelo Gallardo 'se cargó' a Fernando Gago. Serna reconoció que “fue difícil porque es un hombre de la casa, pero estamos para tomar decisiones”. Además, detalló cómo se llegó a tomar esta decisión: “Ayer (28/04) estuvimos hasta altas horas de la noche, buscamos y encontramos la manera para que hoy Fernando Gago no sea más nuestro entrenador”. Pero la verdad es que Gago llevaba varios meses en la cuerda floja, luego de la eliminación en la 2da. fase de la Copa Libertadores ante el club peruano Alianza Lima (Néstor Gorosito) por penales. Gallardo-Gago.webp El abrazo del oso: Marcelo Gallardo a Fernando Gago.

Live Blog Post Ya es un clásico: Ahora Trump retrocede con automóviles Exclusiva de The Wall Street Journal: "Se espera que el presidente Trump suavice el impacto de sus aranceles automotrices, evitando que los impuestos a los autos fabricados en el extranjero se acumulen sobre otros aranceles que ha impuesto y aliviando algunos gravámenes a las piezas extranjeras utilizadas para fabricar autos en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto. La decisión implicará que los fabricantes de automóviles que pagan los aranceles automotrices de Trump no tendrán que pagar también otros impuestos, como los del acero y el aluminio, según personas familiarizadas con la política. La medida sería retroactiva, según las fuentes, lo que significa que los fabricantes de automóviles podrían recibir un reembolso por los aranceles ya pagados. El arancel del 25 % sobre los automóviles terminados fabricados en el extranjero entró en vigor a principios de este mes. El gobierno también modificará sus aranceles sobre autopartes extranjeras —previstos para el 25% y vigentes a partir del 3 de mayo—, lo que permitirá a los fabricantes de automóviles recibir un reembolso por dichos aranceles hasta un monto equivalente al 3,75% del valor de un automóvil fabricado en Estados Unidos durante un año. El reembolso se reduciría al 2,5% del valor del automóvil en un segundo año, y luego se eliminaría gradualmente por completo. Se espera que Trump tome estas medidas antes de un viaje a Michigan para un mitin en las afueras de Detroit el martes por la noche, para conmemorar los 100 días desde que asumió el cargo. (...)". autos-en-playa.jpg Nuevos vehículos Hyundai en el Puerto de Tacoma, Washington. FOTO: BLOOMBERG

Live Blog Post Baja la onza troy de oro mientras China multiplica el renminbi El oro cayó el martes 29/04 por las señales de una disminución de las tensiones en la disputa comercial entre USA y China, mientras los inversores esperan una serie de datos económicos estadounidenses que se publicarán esta semana para obtener más datos sobre el camino de la política de la Reserva Federal. A las 11:25 GMT, el oro al contado cayó 0,8%, a US$ 3.314,52 la onza. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,7%, a US$ 3.324,30. "El oro está siendo arrastrado a la baja por el optimismo en los mercados financieros ante una posible desescalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como por una modesta recuperación del dólar", dijo Ricardo Evangelista, analista senior de la firma de corretaje ActivTrades, a Reuters. Mientras esto sucede con el valor refugio, el presidente chino, Xi Jinping, busca forjar lazos más estrechos en el gran mercado global, Asia, frente al aumento de aranceles estadounidenses. El Banco Popular de China apura concretar acuerdos de pagos transfronterizos en renmibis (mal llamados yuanes). Muy probablemente extrayendo lecciones del bloque que sufrió Rusia en su guerra contra la OTAN, China avanza con el reconocimiento del renminbi como medio de pago regional. De acuerdo a Reuters, "los analistas dicen que hay un renovado apetito por un yuan global a medida que los aranceles agresivos socavan la confianza en la moneda estadounidense y otros activos estadounidenses." En abril, la empresa de servicios financieros controlada por el Banco Popular de China, China UnionPay, fortaleció su red de pagos en Vietnam y Camboya, mientras que el banco central anunció medidas para promover la liquidación transfronteriza de yuanes y otros servicios financieros. Más específicamente, los pagos con código QR que UnionPay estaba promoviendo en los países del sudeste deberían facilitar las transacciones para turistas y pequeñas empresas, reduciendo la dependencia del dólar. Los acuerdos de UnionPay ya resulta una red que se extiende a más de 30 países fuera de China, para comercio, gasto e inversión. renminbi.jpg Renminbis chinos, mal llamados yuanes.

Live Blog Post En Canadá ganó Mark Carney pero sin mayoría en el Parlamento Mark Carney, ex director del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, ganó los comicios en Canadá, pero tendrá que enfrentar el desafío de negociar un nuevo acuerdo económico y de seguridad con Donald Trump sin mayoría en el Parlamento. Titánico. El Partido Liberal de Canadá ganó un 4to. mandato consecutivo pero tendrá que buscar ayuda de políticos rivales para impulsar una agenda económica que compense las consecuencias de la guerra comercial de Trump. De todos modos, en el inicio de 2025, los liberales canadienses iban hacia una segura derrota. Los conservadores, liderados por Pierre Poilievre, tenían una ventaja de más de 20 puntos en enero, lo que reflejaba el cansancio de los votantes con el gobierno de Justin Trudeau, que ya llevaba 3 mandatos consecutivos, y ahora con inflación y los altos costos de la vivienda. Sin embargo, Poilievre no supo / no pudo mantener la diferencia. Estimaciones preliminares de Elections Canada, el organismo gubernamental que supervisa las elecciones, indican que los liberales obtuvieron más del 43% del voto popular, contra 41% de los conservadores. Los liberales ganaron 168 de los 343 escaños del Parlamento. Los encuestadores habían pronosticado una mayoría liberal, pero el Partido Conservador superó las expectativas en Ontario, especialmente en los suburbios de Toronto. Embed Thank you, Canada.Together, we’ll build #CanadaStrong pic.twitter.com/TYadMPAfj2 — Liberal Party (@liberal_party) April 29, 2025

Live Blog Post Gracias a Mauricio Macri, no se habla de Ficha Limpia Mientras Santiago Caputo interactuaba con Mauricio Macri, La Libertad Avanza acordaba con los K postergar el tratamiento del proyecto Ficha Limpia, la mayor contribución legislativa de Silvia Lospennato, quien lidera la lista del PRO en los comicios en Ciudad de Buenos Aires. La infidencia agrega que el jefe del bloque oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche (Jujuy / LLA) se lo ha informado a varios de sus colegas. Ya era casi obvio: si los votos suficientes estaban ¿por qué no se convocaba a sesión? Mientras 'coquetea' con Macri, LLA quiere polarizar con CFK, tal como Macri hizo en la legislativa de 2017. Ahora bien, si CFK es candidata para diputada provincial por La Matanza y no integrará una lista de candidatos nacionales, ¿con quién polarizará LLA? ¿Con Sebastián Pareja?

Live Blog Post Dato: Luis Petri y Cristina Pérez, sigue el amor P&P Abundaron las especulaciones acerca de una eventual ruptura o quizás tregua en el vínculo amoroso entre el ministro de Defensa, Luis Petri; y la periodista de LN+ y Radio Rivadavia, Cristina Pérez. En la noche de la cena organizada por la Fundación Libertad, que encabeza el diputado PRO / Santa Fe, Alejandro Bongiovani, en la que Mauricio Macri fue uno de los oradores de la noche, junto al vocero presidencial y primer candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, una noticia más interesante fue la irrupción de Petri / Pérez juntos, y tomados de la mano. perez-petri.jpg La fotografía que distribuyó Fundación Libertad es un documento suficiente. FOTO: FUNDACIÓN LIBERTAD

Interpelación, $LIBRA y Mauricio Macri

Luego del cambio de agenda por la muerte del papa Francisco, la oposición concreta la interpelación de funcionarios del Gobierno nacional dentro del recinto de la Cámara de Diputados, lo que no sucedía desde 1996 con Domingo Cavallo como protagonista, recordó El Parlamentario. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda lograron hace 20 días aprobar por 131 votos a favor y 96 en contra la convocatoria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía), y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para que respondan preguntas -no anticipadas previamente- acerca de la presunta estafa de $LIBRA, aquella promoción del presidente Javier Milei que enriqueció a alguno y restó a la mayoría. Guillermo Francos será la estrella interpelada Cúneo Libarona. Algunos esperan también, como soporte o escudero, a Cúneo Libarona.

En tanto, Mauricio Macri es un nombre oportuno para ir a los temas "más importantes". Leamos a Federico Mayol, especulando desde Infobae.com/: "(...) Anoche, la disputa entre La Libertad Avanza y el PRO, que se libra principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, aportó un nuevo capítulo cuando Santiago Caputo se acercó a la mesa en la que ya estaba acomodado desde hacía un buen rato el ex Presidente: se saludaron con amabilidad e incluso intercambiaron algún mensaje al oído que el consultor respondió con una sonrisa. ¿Principio de tregua o una simple cordialidad? Fuentes libertarias aseguraron que el principal estratega del Presidente no tenía previsto participar del evento, pero decidió asistir junto a un grupo de colaboradores cuando se enteró que entre los invitados estaría el jefe del PRO. Según los organizadores, pidió incluso una mesa lo más cercana posible a la del ex Presidente, aunque los lugares ya estaban asignados. El consultor fue uno de los últimos en llegar, con la recepción de la planta baja ya terminada. Ingresó al salón después de tirar el cigarrillo a un costado de la entrada. Es un vicio que Macri no tolera: con algunos amigos se quejó de que en alguna de las reuniones que mantuvo con él en las oficinas que utiliza sobre la porteña avenida Córdoba, el estratega le tiró el humo en su cara."

Gustavo Ybarra relató para La Nación: "Caputo ingresó al salón minutos antes de las nueve. Entró fumando un cigarrillo y sin siquiera mirar a los reporteros gráficos que le pedían hacer una toma. Y tras ser recibido en la entrada del predio fue llevado al salón, donde ya empezaban a ubicarse los más de 120 invitados. En ese momento ya se encontraba Macri en el salón, acompañado por su esposa Juliana Awada. No hubo cruce público con el asesor estrella de Milei en un inicio. Pero lo que parecía que iba a ser un desplante cambió de pronto y ambos terminaron saludándose. Tomó la iniciativa Caputo, que se acercó y le extendió la mano al exPresidente. Macri le respondió con un abrazo y unas palabras al oído que hicieron sonreír al asesor. Caputo también fue al encuentro de Cristian Ritondo, que todavía no se había sentado en su mesa. Se dieron un fuerte abrazo y todo fueron sonrisas con el diputado nacional por Buenos Aires y uno de los más entusiastas impulsores de una alianza con los libertarios en territorio bonaerense."

macri-mauricio-y-caputo-santiago.jpg La foto: Ya hay título para opacar $LIBRA. FOTO: FUNDACIÓN LIBERTAD

De todos modos, para Urgente24, la fotografía más importante de esa cena es la siguiente, por todas las especulaciones existentes acerca de la marcha y contramarcha de la alianza LLA / PRO en Provincia de Buenos Aires:

ritondo-y-santiago-caputo.jpg Santiago Caputo y Cristian Ritondo. FOTO: FUNDACIÓN LIBERTAD

-------------------

Más noticias en Urgente24

Mano de obra barata: Militares harán tareas de gendarmes pero les pagan menos

Macri: "En muchos distritos La Libertad Avanza suma dirigentes de Massa y los K"

Xi Jinping + popular que Donald Trump, Lionel Scaloni arrasa y LLA + PRO le gana a UxP

A un River regular le alcanzó para vencer a un Boca sumiso