Alfredo Cornejo perdió aliados, y choca con los médicos mendocinos

De pronto, pareciera que Cornejo quiere llevar a todo el Estado provincial su modelo vigente en la Justicia, que es un desastre.

Iturbe añadió: “Es un recorte presupuestario de la salud, para poder sacar ciertas profesiones dentro de nuestro régimen y poder decidir sobre los médicos, enfermeros y farmacéuticos. Es una quita de derechos enorme y a la vez dudosa, porque si desean mejorar la salud pública, porqué van a hacer todo lo posible para que dejen lo público”.

El del gobernador Cornejo es un pedido de poder absoluto a la Legislatura. Por ello, les solicitamos a los senadores que no voten los superpoderes que ya tuvo Cornejo durante 8 años y en los cuales no ha mejorado la salud. Muy por el contrario, la tormenta perfecta de la que habla el gobernador la produjeron sus 8 años de gobierno, en los que no hubo ningún incremento salarial durante 2020, sacó las Mayores Dedicaciones, puso una ley de Tope Salarial y por ello, los profesionales migraron a San Luis para ganar más dinero.

ampros-protesta-medicos-salud-reforma-legislatura-10jpeg.webp Alfredo Cornejo, objetivo de los médicos mendocinos en protesta.

El Partido Socialista dijo adiós

En tanto, una novedad política: el Partido Socialista, que se sumó a Cambia Mendoza desde el inicio, en 2015, abandonó la coalición partidaria.

Fue el resultado de un debate en el congreso partidario. El mayor cuestionamiento fue que la coalición gobernante (Alfredo Cornejo) o es funcional o es cercano o es connivente con muchas de las políticas que promueve el presidente Javier Milei.

Entre los múltiples planteos les reprochan que hayan votado a favor la Ley Ómnibus.

El Partido Socialista aclaró, además, que el subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor; o Marcelo Reynoso en Emetur, participan del Ejecutivo por "acuerdos personales" y no negociaciones partidarias.

Gerardo Santarelli, presidente del Partido Socialista:

Cambia Mendoza arrancó en el 2015 priorizando las necesidades de la provincia, pero ahora la conducción ha tenido gestos de fuerte colaboración con el gobierno nacional de Javier Milei, del que nosotros no nos sentimos ni queremos ser parte. Cambia Mendoza arrancó en el 2015 priorizando las necesidades de la provincia, pero ahora la conducción ha tenido gestos de fuerte colaboración con el gobierno nacional de Javier Milei, del que nosotros no nos sentimos ni queremos ser parte.

Debe recordarse que Cambia Mendoza aportó al Gobierno de Milei al ministro de Defensa, Luis Petri.

"Nuestros diputados nacionales votaron en contra esa ley y nosotros tenemos que ser coherentes con nuestros valores y lo que defendemos", reafirmó Santarelli.

