Colectivos: Cornejo contra Milei y ¿boleto a $1000 en AMBA?

“Que [Milei] apunte a hacer el ajuste en forma inteligente, no a bombardear a todos por igual. No está bombardeando a todos, porque resulta que Kicillof es su principal opositor y le está subsidiando el boleto en AMBA”, remarcó y finalizó: “O no entienden el sistema, que es otro tema, no entienden la administración del Estado, al menos en estos aspectos”.

Boleto a $1.000 para colectivos del AMBA

El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, advirtió este viernes (9/2) en declaraciones a CNN Radio que "hay una posibilidad muy alta" de que boleto del transporte público alcance los $1.000.

"Ayer tuvimos la noticia de que se quitaría el Fondo Compensador al Interior y si esa situación ocurre y se quitan los subsidios a los boletos de colectivos del interior, mil pesos es el costo que da el valor", calculó Fusaro.

En esa línea, el empresario proyectó la estimación al AMBA: "Hicimos una medición en el AMBA, que nos da un total de $981 un boleto sin subsidios. En Córdoba, la tarifa técnica está en 1100 pesos y en Bariloche está cerca de los 1500 pesos".

Fusaro contó que el Fondo Compensador es un fondo que la Nación envía a las provincias para compensar el boleto del colectivo. "Las actuales autoridades, en función del pacto fiscal de 2017/2018, donde las provincias debían hacerse cargo de los subsidios al transporte deciden retirar estos fondos y por eso la noticia de ayer. Recordemos que la mitad de los subsidios al AMBA los aporta la provincia de Buenos Aires".

"El boleto está subsidiado en todas partes. En el Área Metropolitana (AMBA) está subsidiado al 90% del costo hasta diciembre, hoy con el ajuste la proporción está en 25%-75%, cayó la proporción del subsidio, pero sigue siendo alta. En el interior, la proporción es bastante menor y por eso en algunos lugares se lo paga hasta 690 pesos el boleto", explicó el dirigente.

tarifas-de-colectivos-y-nuevos-aumentos-del-boleto-que-pasara-en-el-amba-1706948.jpg "La mitad de los subsidios a los colectivos en el AMBA los aporta la provincia de Buenos Aires", afirman desde la AAETA.

En cuanto al AMBA, aclaró que existe un volumen bastante mayor de pasajeros, con lo cual la tarifa técnica tiende a ser menor, pero lo que termina de explicar "la enorme diferencia" con el interior es la proporción de subsidios: "No es que es caro el boleto en el interior, sino que es artificialmente barato en el AMBA".

En cuando al valor del boleto en $1.000, Fusaro dijo que sería una tarifa sin subsidios que "cubre todas las condiciones de operación e inversión ideales". Pero advirtió que “el problema está en esta circunstancia, que si se lleva a ese valor, mucha gente no la podrá pagar. Y volvemos a una situación de recorte".

En cuanto al subsidio a la demanda, el vicepresidente de AAETA ponderó: "Ese es el camino ideal. Los subsidios, que está en un camino de reducción, lo poco que quede de subsidios dárselo sin intermediarios a la población. La tarifa se iría a mil pesos y quien no pudiera pagarlos, recibirá o un descuento o un reintegro".

