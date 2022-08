“Apareció el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta. '¿No tiene miedo de que le pase lo mismo?', me preguntaron y me sorprendió; ¿qué tiene que ver Nisman con todo esto? Pero bueno: no, yo no tengo ningún temor que pueda pasar esto”, introdujo.

Y reflexionó: “El problema central, también debo confesarlo, es que mi respuesta pone en crisis un relato de sectores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio y hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa”.

En este sentido, Alberto Fernández citó el documental de Netflix sobre Nisman: “Yo entiendo que desbaratar el relato los complique, pero hablé francamente de lo que veo. Hasta Netflix le dedicó un documental de seis capítulos al tema y saca más o menos la misma conclusión que yo”, agregó.

Llamativamente, en ese documental de Netflix aparece el propio Fernández poniendo en duda la teoría del suicidio: “Hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”, había dicho en en una entrevista en 2017 para la miniserie documental sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, titulada “El fiscal, la presidenta y el espía".

Son ellos los que me hablan de Nisman, no soy yo el que lo trae a cuento Son ellos los que me hablan de Nisman, no soy yo el que lo trae a cuento

“Igual el fiscal Luciani ya debe saberlo. Debe hacer su trabajo tranquilo, le recomiendo que lo haga mejor, pero que no dude que el Gobierno le va a dar todas las garantías para que pueda hacer tranquilo su trabajo. No hablamos con fiscales ni con jueces. Esperamos que los fiscales y los jueces sean eficientes a la hora de administrar Justicia”, completó el Presidente.

Con la intención de dejar atrás la polémica, Alberto Fernández dijo que no tiene ningún temor sobre la integridad física del fiscal Luciani y de los jueces que participan del debate porque su gobierno “no opera” sobre el Poder Judicial.

Recordemos que más temprano, el fiscal Diego Luciani había expresado su preocupación por las declaraciones del Presidente.

"Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía...", dijo Diego Luciani en declaraciones televisivas.

"No sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje", sostuvo el fiscal respecto a los dichos sobre Nisman.

En tanto, desde la Asociación de Fiscales de Argentina también señalaron a través de un comunicado que los declaraciones de Alberto Fernández "poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: 'Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art 173 y 210 del Código Penal'".

-----------

Más contenido en Urgente24:

La 'herencia' de Béliz que traba los planes de Sergio Massa

Esta es la cantidad de agua que debes tomar por día, según la ciencia

Tensión en Boca por un referente que podría irse

Bebés muertos: Renunció el ministro de Salud de Córdoba