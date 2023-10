Alberto Fernández: Del Marbellagate a zafar en el Olivosgate

“No merecemos ser criticados”

“La actitud salpica y lastima a un montón de gente honesta y correcta que no tiene nada que ver. Que no piensa en yates, en el Mediterráneo, que no piensa en esas cosas y que viven una vida austera”, dijo el Presidente este miércoles (4/10) en su primera declaración pública sobre el caso de Martín Insaurralde.