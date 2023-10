Santiago Urbani, Insaurralde, Clérici: Sergio Massa al debate

Embed @SergioMassa en #CajaNegra



Algunas frases:

Sobre los cambios que haría en su gobierno: "La mitad de los que hoy son ministros, conmigo no serían ministros".

Sobre sus críticas al kirchnerismo: “Siempre de la cintura para arriba. No creo en el vale todo como otros”.

Sobre los dichos negacionistas de Javier Milei en el Debate Presidencial: "Eso es falta de mundo, falta de comprensión para entender qué pasa en los distintos organismos y foros internacionales".

Sobre el armado de listas en #LaLibertadAvanza: “El mejor amigo y compañero de bridge de Macri es el que junta plata para Milei. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces”.

Sobre la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta: “Se preparó toda la vida para dar esta pelea y creo que Macri hizo todo para humillarlo”.

Seguridad

"A tres cuadras de mi casa matan, en el año 2009, a un chiquito de 17 años, Santiago Urbani.

Era un fin de semana largo, y veo el hecho en la tele, me entero por la tele, y la primera reacción que tuve fue irme corriendo para la casa de la familia, a menos de cuatro cuadras de mi casa.

Y llegué, me abrió la hermana, había algún medio en la puerta allá, y la madre estaba destrozada, Julia, y entra, me muestra el lugar, estaba todavía la gente científica y la fiscalía, y salí de ahí y dije, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que este lugar sea un lugar donde la gente no tenga miedo, y pueda salir a la calle.

Y empecé a ver, porque el sistema de cámaras, el primer problema que tenía era que no teníamos fibra óptica. Hice un tendido de 52 kilómetros de fibra óptica, después puse 2000 cámaras, le puse a todos los patrulleros y a los móviles, y compré móviles, dupliqué el sistema de móviles, le puse un paralelo a cada móvil policial, un móvil municipal, y después armé el sistema de botón de pánico.

Y me faltaba la pata de la justicia, y conseguí firmar la descentralización que hizo que construyera en cada barrio una fiscalía.

Y bajé un 92% el delito; fue transformar la bronca de una tragedia en una acción positiva."

03-10-2023 | ENTREVISTA EN CAJA NEGRA CON JULIO LEIVA |

Trabajo y Producción

"Al Sergio Massa funcionario lo fabrica el día que pagué las jubilaciones en las calesitas.

Estábamos con el corralito, veníamos de la caída del 13%, De La Rúa, salida, Cavallo, Bullrich. Y estaba el corralito a los bancos.

Lo voy a ver a Pignanelli, que era presidente del Banco Central, ahí lo conocí. Había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero. Y habíamos conseguido armar un dispositivo que era pagar en calesitas, canchas, panaderías. Siempre me acuerdo que uno de los lugares donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón.

Imagínate, estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas, sin bancos. Me acuerdo que tuvo mucha repercusión porque en la calesita de Flores pagábamos en la caja de la calesita.

Imagínate informarle a los jubilados de cada región dónde cobraban, que iba tal banco a la calesita, que iba a tal banco a una cancha. En la cancha de Atlanta también se usaban las boleterías.

Y en ese momento teníamos un problema que era transportar el dinero del Banco Central a los tesoros regionales. Y no podíamos sacar del Banco Central los camiones de caudales porque estaba alrededor de los amparistas. Entonces Pignanelli me decía "yo te quiero ayudar, pibe.. pero no podemos sacar los camiones de caudales".

Y se me ocurrió una pequeña mentirilla, que fue que hagan una amenaza de bomba al Banco Central, Crónica titula, y entonces la policía despeja y en el despeje sacamos los camiones de caudales para pagar a los jubilados.

Tuvo una épica muy grande entre los laburantes de ANSES. Terrible. Fue de esas cosas que un organismo que venía re castigado sintió que volvía a vivir. Y a partir de ahí, fueron 6 años, yo estuve 6 años al frente de ANSES. Y a partir de ahí fue un tractor el organismo.

Fue muy al principio. Me gané el respeto de la gente, del organismo, siendo muy joven. Y me ganó un lugar de consideración en la opinión pública."

