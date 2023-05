"Desde la órbita del primer mandatario, inclusive, aseguraron que estaría dispuesto a discutir sobre la conveniencia de que las candidaturas del Frente de Todos para las elecciones generales se diriman en las Primarias, su principal reclamo político en la interna", consigna Brenda Struminger este viernes en el portal Infobae.

Hay un dato adicional que abre un interrogante sobre la convicción que tendría el Presidente sobre mantener su posición a favor de las PASO: no apoyaría a un candidato propio.

"Según confirmaron a El Cronista fuentes calificadas de la Casa Rosada el Presidente no tiene contemplado apoyar a un candidato en particular de cara a las PASO del Frente de Todos. Se sabe que tiene preferencias por el embajador en Brasil, Daniel Scioli y por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como oponentes al kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro. Pero Alberto Fernández aseguró a sus allegados que no terciará en la compulsa electoral de internas del FdT por ningún candidato", consigna Martín Di Natale en el diario mencionado.

De esa forma, se reducen las posibilidades de una definición del candidato presidencial entre un representante de la Casa Rosada y uno de la Vicepresidente, tal el plan que le adjudicaron a Fernández con el fin de, con una eventual victoria de su facción, ponerle "fin a 20 años" de personalismo kirchnerista.

En ese escenario se fortalece la chance de un candidato "de unidad". ¿Podría ser Sergio Massa? El ministro de Economía es impulsado por el kirchnerismo. ¿Qué opina el Presidente? Escribe Di Natale en El Cronista, lo que parece un off the record de Fernández: "Alberto Fernández entiende que Massa la tiene "complicadísima" para eventualmente ser candidato presidencial. No descarta que sea candidato. Pero entiende que no será nada fácil para el ministro".

