Y tras eso, planteó sus sospechas: “Sí me suena raro el momento [de la denuncia] y las formas. Eso sí me suena raro”.

Cerruti, la tóxica

Aracre volvió a criticar a Gabriela Cerruti pero ahora incluyó en sus cuestionamientos al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello y su relación con Alberto Fernández. Sobre ambos, dijo que "influyen mucho en su agenda y en las decisiones, en algunos casos, que el propio Presidente toma sobre cómo invertir su tiempo y agenda".

"Me costó mucho romper esa pared, he tenido la posibilidad de tener un diálogo directo y en algún punto poder saltarlo. No tanto con Julio, pero con Gabriela he tenido discusiones bastante fuertes, es una persona especial, en mi opinión un tanto autoritaria, cuando quiere te contesta y cuando no te clava el visto, pero siempre presupone que la culpa es tuya de las cosas que pasan y convenció al Presidente de que tuve off con periodistas que nunca pasó", agregó.

Y sobre Cerruti, continuó: "Pero ya está, no me gusta tomar las cosas a nivel personal. Lo que se nos dificulta mucho es la discusión interna, porque no hay mecanismos que contemplen cómo dirimir la diversidad de pensamiento y en general se ve todo como conspiración. Yo no intentaba hacer ninguna conspiración, intentaba hacer un aporte".

En cuanto a su relación con la portavoz, insistió: "se había vuelto tóxica" y añadió que "yo le hablaba, ella me clavaba el visto, ella venía y me retaba y yo no le daba bola".

