María Eugenia Vidal anunció que se bajó de todo

Tampoco en la ciudad

Más tarde por TN agregó que no competirá por la sucesión de Rodríguez Larreta en la ciudad.

La ciudad es de los porteños -enfatizó-. Para mí es importante que el equipo de Pro siga gobernando la ciudad. Es un equipo que mostró transformaciones en sus cuatro gestiones. Yo quiero que este equipo continúe. Hay dos candidatos de Pro y hay otros tres de otras fuerzas. Si yo estoy diciendo que quiero sumar, que quiero fortalecer a Juntos por el Cambio, no voy a ser la sexta. La ciudad es de los porteños -enfatizó-. Para mí es importante que el equipo de Pro siga gobernando la ciudad. Es un equipo que mostró transformaciones en sus cuatro gestiones. Yo quiero que este equipo continúe. Hay dos candidatos de Pro y hay otros tres de otras fuerzas. Si yo estoy diciendo que quiero sumar, que quiero fortalecer a Juntos por el Cambio, no voy a ser la sexta.

mauricio-macri-y-maria-eugenia-vidaljpg.webp La exgobernadora conversó su decisión con Mauricio Macri

"Macri entendió las razones"

“El ya venía acompañando este proceso. Lo hablé con Horacio y con otros dirigentes de Pro. Esta es una decisión que favorece a todos. Es una decisión mía pero el PRO acompaña”, pero aclaró que seguirá trabajando por la unidad de la coalición

“Siento que no es un momento que las múltiples candidaturas ayuden, por el contrario, confunden. Los argentinos no quieren ver confrontándonos. Hay que escuchar a la gente. es mi aporte a la unidad. Esto no significa que no seguiré trabajando, seguiré recorriendo el país. La semana próxima estaré en Tierra del Fuego y en Tucumán”, señaló.

Al declinar la candidatura presidencial, la oferta electoral de Juntos por el Cambio quedará en seis candidatos. Bullrich, Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Facundo Manes, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, y Miguel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal.

Consultada sobre si preferencias a la presidencia, Vidal evitó pronunciarse.

“Si de verdad digo que quiero contribuir a la unidad de Juntos por el Cambio y de Pro, no sería coherente que hoy diga mi voto”, sostuvo, aunque respaldó a Cristian Ritondo como aspirante gobernación bonaerense.

Así se expresó por Twitter

https://twitter.com/mariuvidal/status/1654257899823087617 Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden… pic.twitter.com/MDNSwl8A18 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 4, 2023

