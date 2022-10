Ante la presión del PRO, María Eugenia Vidal salió a bancar a Macri

Silencio de la CC y de Morales

Sorprende el silencio de la Coalición Cívica (CC) liderada por Elisa Carrió y de la UCR que encabeza Gerardo Morales ante los dichos de Manes. Las acusaciones de Manes no denotaron sólo una leve diferencia de ideas o proyectos con Macri, sino que fueron muchos graves.

“Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno. El populismo económico es el kirchnerismo, pero el populismo institucional también lleva al fracaso de las naciones”, disparó Manes en LN+.

El silencio de Morales tal vez se explique porque comparte su visión con correligionario respecto a Macri. Quizá su mutismo confirme una vez más su enemistad con el expresidente reflejada ya en varios cruces en lo que va del año.

image.png Gerardo Morales y Mauricio Macri cada vez más distanciados.

El hecho más crucial en la novela de la discordia de JXC, se puede hallar en un capítulo en el que se filtraron furiosos chats que Gerardo Morales habría mandado a la líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió que apuntaban directamente contra los máximos referentes del PRO Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El líder de la UCR, en sintonía con la visión K, no solo los criticó sino que puso en duda el relato de JxC sobre la deuda, la herencia y sus excusas ante el fracaso de su gobierno.

"¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron ricos?”, había recriminado Morales a Carrió luego de sus acusaciones contra ciertos referentes de JxC por tener presuntos negociados políticos con Sergio Massa.

De todas formas lo que más le dolió a Morales fue la postura de Macri contra el prócer de la UCR Hipólito Yrigoyen a quién acusó de ser el primer “populista” del país sucedido por Eva Perón y el propio Juan Domingo Perón. Quizá la “injuria” de Macri contra el bastión central del radicalismo refleje el silencio del gobernador de Jujuy.

No es la primera vez que Facundo Manes y su entorno, alineado con Morales, apuntan contra Macri. Su hermano Gastón en una cumbre radical por Mayo de este año reavivó la grieta y presumió que su partido tenía a los “mejores candidatos de JxC”. “Tengo la convicción que los mejores candidatos, que me disculpe el ingeniero Mauricio Macri que no voy a coincidir con él, están en la UCR. "El radicalismo ha demostrado que se ha abierto, incorporó nuevas figuras y es el espacio que mostró más apertura y más cambio”, lanzó.

Allí se expresó el temor a un posible nuevo gobierno encabezado por el Pro y cerró con una fuerte declaración de Morales, menospreciada en aquel entonces, decisiva hoy: "Acá está el presidente de los argentinos de 2023. Va a ser Facundo (Manes) o voy a ser yo".

