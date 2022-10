En Moscú acusan al Kremlin de omitir y mentirse

kherson.png En amarillo, los territorios recuperados por Ucrania desde que inició su ofensiva.

En cuanto a la pérdida de Krasny Lyman, en Donetsk:

Es decir, Ucrania no solo posee los territorios que Rusia ha declarado suyos, sino que continúa expandiéndose en ellos.

ucrania33.png Militares ucranianos frente al edificio administrativo de la ciudad de Liman, región de Donetsk en Ucrania. 01/10/2022.

Frase letal:

En 3er. lugar, existen divisiones más profundas dentro de la élite rusa. Según el filósofo político ruso Alexei Chadayev, se trata de contradicciones entre la aristocracia semifeudal de los años '90 y la nueva burguesía surgida durante el periodo de Putin. La lógica de la burguesía es todo y todo por el bien de la patria, la lógica del Estado feudal: cada uno debe hacer lo que se supone que debe hacer, y quien no debe hacerlo, que se siente de manera uniforme y sin opiniones.

La entrevista

Kirill Kurbatov entrevistó Coronel Gennady Alekhin, ex residente en Kharkiv, oficial militar, jefe del servicio de información militar durante la 2da. Guerra de Chechenia, hoy observador militar:

-¿Es apropiado ahora buscar culpables personales? ¿O fue una falla del sistema?

-En general, estoy de acuerdo con la opinión de Kadyrov, sin tocar personalidades. Uno puede discutir con sus evaluaciones, pero el propio Ramzan Akhmatovich (Kadyrov) participó en las hostilidades. Él sabe de lo que está hablando. Tiene con qué compararse y con quién. Kadyrov vio personalmente a los generales legendarios de la 2da. Campaña Chechena (Kvashnin, Troshev, Bulgakov, Kazantsev, Shamanov). No importa cuán patético pueda parecer, ellos resolvieron la tarea principal ante sus ojos: preservar la unidad de Rusia a principios de la década de 2000. Demostraron determinación, coraje, iniciativa en las condiciones más difíciles, cuando no se asignó dinero para el ejército, y los soldados y oficiales no recibieron un salario durante 3 meses. Estos eran los generales de la antigua escuela soviética de arte militar. Así que no creo que Kadyrov hable por malvado.

No voy a hablar de personalidades. Pero estaba claro que la retirada de Krasny Liman fue consecuencia de los errores cometidos en la dirección de Kharkov (Kupyansk-Izyum-Balakleya). En el ejército hay un apellido, nombre, patronímico y rango de una persona que debe asumir la responsabilidad personal. En mi opinión subjetiva, no tenemos un liderazgo verdaderamente unificado de una operación militar especial.

Durante los últimos 2 o 3 meses he estado monitoreando especialmente los informes oficiales del Ministerio de Defensa. Tenemos una agrupación occidental, un grupo central y un grupo oriental. Pero la lógica elemental requiere que estos grupos estén comandados por una sola persona, tal como fue el caso en Chechenia. Y todavía no sabemos el nombre del comandante.

Dicen que Dvornikov estaba al mando, luego Dvornikov supuestamente fue reemplazado, luego hubo un lío con el cambio de comandantes de los grupos. Kadyrov generalmente dice que supuestamente a Lapin se le dio el trabajo de encabezar un grupo occidental. Y dado que unidades de la Guardia Rusa, PMC Wagner, batallones de voluntarios, cosacos y la Milicia Popular de Donbass están luchando en el curso de las hostilidades en Ucrania, se necesitan acciones claras y coordinadas. Deben ser comandados por alguien único, incluso del Ministerio de Defensa. Podría estar equivocado. Tal vez exista una persona así. Pero nadie lo sabe.

coronel.jpg Coronel Gennady Alekhin.

-¿Qué hay que hacer para eliminar las consecuencias de salir de Liman en este momento?

-Podemos hablar todo lo que queramos sobre nuestras deficiencias, lo que permitió que las Fuerzas Armadas de Ucrania obtuvieran éxitos tácticos en la dirección de Kharkiv. Pero después de la captura de Krasny Liman, el enemigo tenía la perspectiva de avanzar más hacia la LPR (Lugansk) en varias direcciones, porque era un punto de apoyo estratégico. Ahora no importa si tienen fuerzas para seguir. La naturaleza misma de las hostilidades sugiere que es necesario sacar conclusiones inmediatas, principalmente de personal.

(...) Lo más importante, por lo que se anunció la movilización parcial, es que necesitamos acumular fuerzas y medios para realizar operaciones ofensivas. Ahora surgen 2 direcciones principales de contraataque. No diré cuáles, pero los expertos entienden esto. Estoy seguro de que esto se entiende tanto en las sedes de las agrupaciones como en el Estado Mayor. Es necesario construir un poderoso 'puño de combate', lanzar un contraataque y cumplir plenamente las tareas de la NMD (National Missile Defense). Las reservas ya se están acercando en diferentes direcciones. Se entrenan y se someten a coordinación de combate no solo en los centros de entrenamiento, sino también en las inmediaciones del frente.

También es necesario lanzar ataques precisos pero poderosos contra las instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania. Por el momento, estamos procediendo con cautela y vigilancia en este asunto. Si todo esto se lleva a cabo de manera clara y organizada, y no caóticamente, entonces habrá éxito.

Finalmente, necesitamos cambiar completamente el soporte de información del NWO (Estado Mayor). Cuando se nos dan solo datos estadísticos, esto no trae éxito. La sociedad debe saber lo que sucede en el frente, y las estadísticas no siempre están ligadas al estado real de las cosas en el frente. Es necesario comentar los acontecimientos. Hablen acerca de las acciones de los militares. No digo que debamos revelar estrategias. Pero en la 2da. Guerra Chechena, todos los generales estuvieron constantemente en contacto con la prensa y realizaron sesiones informativas. ¿Alguno de los comandantes de los grupos dio al menos un comentario detallado?

No quiero culpar a (vocero del Ministerio de Defensa, Igor Yevgenyevich Konashenkov) Konashenkov de nada. Lo conozco personalmente. Tiene experiencia en Chechenia, Osetia del Sur y Siria. Pero me da la impresión de que tiene las manos atadas y algunas personas del Ministerio de Defensa no le permiten realizar ciertas maniobras informativas. Y no solo yo. ¿Por qué los corresponsales militares no dijeron nada durante las batallas por Liman? Además de mensajes breves pero amplios, su información a veces llegaba al punto del absurdo. La gente estaba perpleja. No estaba claro si se tomó Liman, o los recapturamos, o se acercaron las reservas, o no estaban allí. No culpo a los corresponsales militares porque no obtienen información oficial detallada. Extraen información sólo de sus fuentes.

ucranianos.jpg Tropas de Ucrania en un descanso.

-A menudo, los corresponsales militares transmiten lo que les dicen los soldados individuales y de forma exagerada.

-Por lo tanto, es necesario realizar conferencias de prensa. Incluso en el campo. Todos pasamos por esto en Chechenia. Entonces no habrá rumores ni especulaciones. Porque si la sociedad no confía en la información oficial, ya está. Esto debe ser entendido por las personas del Ministerio de Defensa que son responsables del soporte de información.

-Dijiste que no tenemos un solo comando. Estaba en la refinería de petróleo de Lisichansk. Esta es una instalación grande, pero no tenemos equipos de guerra electrónica allí, los drones enemigos vuelan allí silenciosamente. ¿Esto también requiere un solo comando? ¿No puedes resolver este problema por tu cuenta?

-Por supuesto. El uso y movimiento de drones y equipos de guerra electrónica depende de los comandantes. Si el comandante de una división o regimiento recibe una tarea, la completará. Pero para ello debe haber plena interacción. De lo contrario será como en Liman. Quién está en el bosque, quién está para la leña. El comisario militar Sladkov dice directamente que no hubo conexión entre las unidades de la LPR (Lugansk), la DPR (Donetsk) y los voluntarios. Estos defectos siempre han existido, existen y existirán. Pero con un comando hábil, todos desaparecen.

Y si crees en las palabras de Kadyrov, quien dice que el centro de comando y control del grupo está ubicado a 150 km de la línea del frente, entonces no sé cómo es posible liderar a esa distancia. Repito, no culpo a Lapin, pero le creo a Kadyrov. No habrá persona de tal rango para moler tonterías. Es responsable de sus palabras. Simplemente no debería ser el caso que los comandantes se culpen unos a otros por las fallas. Necesitamos un comando unificado y claro.

kadyrov3.jpg Ramzan Kadyrov dijo lo que todos esperaban que alguien dijera para provocar un enorme debate público en Rusia.

(...) -¿Por qué no copiamos la experiencia chechena?

-No sé. En general, no es necesario hablar por separado sobre Chechenia o Siria. Necesitas sacar lo mejor de esta experiencia. Es necesario utilizar cualquier experiencia de conflictos locales. Realmente no entiendo por qué en Siria usamos drones con calma y ahora tenemos tantos problemas con ellos. Todos estos errores de cálculo deben eliminarse lo antes posible.

-No tengo ninguna duda de que ganaremos. Pero parece que ahora la sociedad necesita estar preparada para el hecho de que tendremos que retirarnos a algún lado. ¿Limán se convertirá en esta última frontera?

-Yo también estoy de mal humor. Pero no tengo ninguna duda de que lograremos nuestros objetivos. Aunque solo sea porque no tenemos dónde retirarnos. Si no cumplimos con las tareas de la NMD, la OTAN y los ucranianos nos limpiarán los pies.

No diré que Lyman será el colmo. No es un desastre. Durante la Gran Guerra Patria (N. de la R.: 2da. Guerra Mundial) fue peor. También en Stalingrado todo pendía de un hilo. Pero gracias a la sabiduría de nuestros comandantes, lanzamos ataques de flanco y resolvimos todos estos problemas. (...).

