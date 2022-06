"Ahora a Techint nadie le va a querer poner el gancho"

Sin embargo, también apuntó al gobierno del Frente de Todos: “Por lo demás, hay que decirle al Gobierno que no hay nada inesperado”.

“Mientras pasa el año, baja la temperatura y aumenta el combustible”, añadió el especialista y argumentó: “Decir que es inesperado el aumento del gasoil es una barbaridad. Hay un problema de gestión y eso se ve en muchas cosas. Por ejemplo, celebran los 100 años de YPF y el país está completamente parado”.

Acuerdo con el FMI

Por último, y sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Juan Carlos de Pablo lo calificó de “terminado” y explicó: “Hay que tener en cuenta dos únicos principios: ya nos dieron la guita y saben que no les vamos a pagar”.

“Lo dije desde el primer día y no me dan pelota. El primer trimestre cumplimos con sus términos de carambola. El segundo, si no cumplimos, no pueden hacer nada. Ya nos dieron la guita. Ahora, eso no quita que estemos a la buena de Dios. No hay equipo económico. Hay una debilidad política inusitada ”, concluyó.

