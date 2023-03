Agustín Rossi: Rosario, las PASO y el off de la discordia

En ese contexto, y sobre la precandidatura de Alberto Fernández, el exministro de Defensa aclaró: “Alberto Fernández no confirmó que va a ser candidato, pero creo que puede ganar”.

Rosario

Acerca del operativo de seguridad en la ciudad de Rosario, donde Agustín Rossi comentó que tiene su residencia y vive su familia, el funcionario defendió el accionar del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y contó que “trabaja muy bien” con él.

Además, calificó como una posible provocación la balacera ocurrida días atrás en el supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, donde se dejó una amenaza a Lionel Messi.

“Los que fueron a balear el supermercado de los Rocuzzo, sabían que era de ellos, probablemente sea una provocación”, estimó Rossi y completó: “Hay una fiscalía encargada de las balaceras que está llevando adelante la investigación con todas las facultades y potestades”.

“20 años de kirchnerismo”

El fin de semana, el periodista militante Roberto Navarro había contado que Alberto Fernández había manifestado en un supuesto off the record en conversaciones de chat que el jefe de Estado aseguraba que iría a una primaria del peronismo y que en caso de ganar, “terminaría con 20 años de kirchnerismo”.

La frase generó mucho malestar en el kirchnerismo y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo una referencia a la misma durante un acto en el Senado donde dijo que “en off se dicen barbaridades que después se niegan”.

Por su parte, la senadora cristinista de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti, se sumó a los cuestionamientos: “Me pregunto qué significa para quienes murmuran en off querer terminar con 20 años de kirchnerismo”.

“¿Privatizar YPF? No trabajar para tener el salario en dólares más alto de LA (Latinoamérica) como en el 2015? Decirle no a las inclusiones jubilatorias?”, se siguió preguntando la senadora mendocina.

“Seguir bajo los designios del FMI in eternum? Terminar con la vicepresidenta? Terminar con lo comenzó Néstor (Kirchner)? Es un dejavú constante el de un puñado dirigentes que pretenden esto. No se dan cuenta que el peronismo kirchnerista no es un eslogan que pueda terminarse con palabras”, continuó.

Al respecto de la frase de Alberto, Rossi fue categórico: “No lo dijo ”, desmintió y añadió que el Presidente “se siente kirchnerista y fundador del kirchnerismo ” y recordó cuando fue Jefe de Gabinete de Néstor y de Cristina.

