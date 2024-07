Actuó la Justicia: Perpetua confirmada para Nahir Galarza

Sobre ese contexto, la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú en julio del año siguiente, indicó que "Tuvo claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo".

Posteriormente a su accionar, Nahir volvió caminando a su domicilio y guardó el arma en el lugar de donde la sacó. En base a ello, el tribunal apuntó: "Con frialdad calculada, mandó mensajes por whatsapp al celular de Fernando".

"La podes cortar?, ¡Ya te dije que no me vi con nadie!", escribió. Para los jueces, "indudablemente" pretendía que no se sospechara de ella. No obstante, apenas apareció el cadaver, ella publicó en su cuenta de Instagram: "5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre mi ángel".

Testimonio frío

Nahir declaró como testigo. Había sido la última en ver al joven con vida. Dijo que solo pasó por la casa de su novio porque se olvidó el celular. En el juicio oral habló de un disparo accidental cuando Fernando quiso sacarle el arma, pero todo cambió en 2022 cuando acusó a su progenitor de haberlo matado.

La Cámara de Casación de Concordia reevaluó las pruebas en julio de 2019 y ratificó la condena. La defensa acudió ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, que rechazó la queja. De ahí solo le quedaba intentar suerte en la Corte Suprema que hizo lo propio.

image.png Condena firme por asesinar a su novio.

