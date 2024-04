Lanzaron el tráiler oficial de la película sobre Nahir Galarza

El filme contará con un gran elenco entre los que se destacan: Valentina Zenere, Mónica Antonopulos, César Bordón, Nacho Gadano y Simón Hempe. Y contará con la dirección de Hernán Guerschuny y el guion de Sofía Wilhelmi.

Qué dijo Valentina Zenere sobre "Nahir"

En enero Valentina Zenere fue entrevistada por Rumis, y en diálogo con Lizardo Ponce y Zaira Nara habló de cara a lo que será su interpretación de Nahir Galarza.

"Fue muy fuerte. Desde que me llamaron para hacer la audición, yo dije: 'Che, esta película la tengo que hacer yo'", sostuvo la joven actriz.

Y posteriormente agregó: "El caso me llamaba muchísimo la atención. Ella me parece una persona muy particular". Cuando le consultaron si pudo conocer a quien interpretará en la ficción, reveló: "No pude conocerla, estaba en mis intenciones, finalmente no se dio".

"Si no hubiese sido por Nahir, hoy no estaría acá, personalmente Valentina, y eso es todo lo más rico de la experiencia que me llevo", concluyó la artista.

