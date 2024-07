Aceiteros hacen frente a la CGT, y amenazan con un escenario como el de los '90

"Paraba el MTA y la CGT no, y convocaban a muchos trabajadores que estaban pasando una necesidad en esa época", recordó.

No obstante, el dirigente sindical señaló que el paro no es la única estrategia para enfrentar las políticas de Javier Milei

Y puso énfasis en la necesidad de un diálogo constructivo con pautas claras que beneficien a la clase trabajadora y al país. Vale mencionar que, esta semana, Yofra liderará una reunión en San Lorenzo junto a delegados y el secretario general del SOEA, Daniel Succi.

Se especula que en esa instancia podría discutirse un plan de acción. "Las expectativas son altas para este encuentro histórico, donde los delegados de bases, en contacto directo con los trabajadores, seguramente exigirán medidas si continúan la reforma laboral y el impuesto al salario", concluyó el líder de los aceiteros.

