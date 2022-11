Abuso policial: Baile, bebidas y arrestos

La arrastraron por el piso. Mi amiga se sentó en el piso para que no pudieran tocarla, pero hombres y mujeres [policía] la golpearon. Nos golpearon a todos incluyendo a los que querían defendernos. La arrastraron por el piso. Mi amiga se sentó en el piso para que no pudieran tocarla, pero hombres y mujeres [policía] la golpearon. Nos golpearon a todos incluyendo a los que querían defendernos.

Tras el forcejeo, los oficiales llevan detenidas a ambas chicas a la Comisaría 2 de Burzaco. Además, en las imágenes se ve como el jefe de la calle de la Comisaría 4ta de Longchamps le arrebata el celular cuando una tercera amiga de las chicas filmaba el hecho.

Cuando Abril ingresa al móvil policial también fue registrado en los celulares de los jóvenes que fueron testigos del hecho. Se llevaron detenidas a ambas jóvenes y a un chico que trató de defenderlas.

En las actas policiales quedó registrado que las dos mujeres quedaron arrestadas bajo el marco de “disturbios en la vía pública”. En los documentos se indica que deben presentarse a la audiencia en el juzgado de paz de Almirante Brown el 17 de noviembre a las 10 de la mañana.

Abril y Johana estuvieron en la Comisaría cerca de seis horas y acusan a la policía de haberse quedado con algunas de sus pertenencias. "Nos tuvieron alrededor de seis horas en la comisaría, nos robaron el dinero que teníamos entre nuestras pertenencias, alrededor de $11.000, un reloj, zapatos, entre otras cosas. A otra de mis amigas le sacaron el celular por grabar y se lo llevaron a la comisaría, a otro chico le tiraron el celular también por grabar, por suerte lo pudo recuperar y nos aportó el video”, relató Abril.

¿La Comisaría de la Mujer sirve o no?

De acuerdo al relato de las víctimas, trataron de hacer la denuncia correspondiente por las lesiones recibidas y no haber recibido de vuelta la totalidad de sus pertenencias. Sin embargo, los oficiales a cargo se negaron a tomarles la acusación.

La respuesta que recibieron es que no podían hacerlo porque estaban imputadas y la Comisaría de la Mujer es solamente para casos de violencia familiar. A esto se le suma que los agentes le indicaron a las jóvenes que no podían denunciar a sus compañeros. Abril relató lo siguiente:

No nos tomaron la denuncia y al vernos golpeadas ni nos enviaron al cuerpo médico de la fuerza [para hacer los peritajes]. Cuando salí de la comisaría fui a la guardia del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, solamente me tomaron la presión y la temperatura y me mandaron a mi casa a tomar analgésicos.

El relato de una de las chicas indica que, debido a su estado de ebriedad, el hombre de seguridad del boliche determinó que no podía seguir en las instalaciones y cuando salió, junto a su amiga, el mismo patovica la golpeó.

Ante está situación, Johana le dijo a la policía que hiciera algo y cuando menos se dio cuenta estaba en el piso siendo golpeada.

El juzgado de Lomas de Zamora no consta su detención luego de haber pasado 4 días del hecho, como si nunca hubieran sido detenidas o de haber estado en la Comisaría.

Aún así, las jóvenes pudieron presentar una denuncia por lesiones en la UFI Nº8 de Lomas de Zamora y se ordenó que ambas sean peritadas por el cuerpo médico legal, además de extraer los videos del hecho de los testigos.

image.png Denuncia policial de las víctimas

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informaron a La Nación que, tras la visualización de los videos, se llevará a cabo un sumario penal y administrativo hacia los agentes involucrados en la detención de las chicas.

