"A Natacha Jaitt la cremaron para ocultar pruebas"

A lo que intervino el abogado Santiago Yofre y expresó: "Cremaron todo a las tres semanas, condice con la necesidad de ocultar algo". Y añadió: "Es insólito que no hayan tomado una pericia de cabello".

La hija de Jaitt, Antonella, salió en comunicación al aire y manifestó: " Siento que han manipulado absolutamente todo". "La autopsia se hizo demasiado mal, básicamente lo que querían hacer era ocultar algo. Lo único que puedo decir es que mi mamá no se pasó de droga", aseguró.

Mientras que Ulises Jaitt apuntó directamente contra Guillermo Rigoni, dueño de Xanadú, donde murió Natacha. " Para la perito, en estado en inconsciencia, Rigoni, le dio más droga hasta que le dio el paro", aseguró Ulises al periodista Diego Estévez. Lo cierto es que en medio de las investigaciones, su familia siempre recuerda el tweet de Natacha donde afirmaba: " No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no no fui".

image.png

