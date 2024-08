1er. San Cayetano de la gestión Milei: Duras críticas por pobreza y desempleo

El arzobispo pidió “no pasar de largo frente a tantos heridos al borde del camino de la vida” y “las víctimas de la exclusión”. Luego, agregó: “Hay muchas maneras de pasar de largo: vivir ensimismados, desentenderse de los demás, ser indiferentes, o discutir en escritorios cifras de pobreza y de indigencia, esterilizadas de lágrimas y humanidad”.

arzobispo-garcia-cuerva.jpg El arzobispo Jorge García Cuerva (Foto: NA).

“Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna”, remarcó García Cuerva.

“Esto no es un tema de ideologías o posturas partidarias, es un tema de estar o no cerca de la gente sencilla de a pie, la que se levanta temprano para ir a trabajar, la que lleva los chicos a la escuela, la que pelea todos los días para llevar el pan a la mesa familiar, la que sigue haciendo un esfuerzo enorme a pesar de todo”, indicó.

“Que ese modo de ser se nos haga costumbre: que desde el corazón todos seamos hospederos de la vida de los otros; todos hermanos, amigos de San Cayetano, que hoy más que nunca, nos anima a la solidaridad con los más pobres y pide con nosotros paz, pan y trabajo”, cerró.

“8 millones de personas padecen hambre”: Acto en Plaza de Mayo

Tras la ceremonia religiosa en Liniers, las organizaciones sociales, piqueteras, de DD HH, sindicales y agrupaciones políticas marcharon hacia Plaza de Mayo, donde se realizó un acto frente a la Casa Rosada.

san-cayetano-plaza-de-mayo1.jpg De Liniers a Plaza de Mayo: reclamos al Gobierno por aumento de pobreza y desempleo (Foto: NA).

Hablaron Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA), Daniel Catalano (ATE Capital), Adolfo Pérez Esquivel y Alejandro Gramajo (UTEP).

“Lo único que pedimos es trabajo y comida”, coincidieron, y remarcaron que la consigna fue hacer oír la necesidad de “8 millones de personas que padecen hambre” en el país.

Pasadas las 15.00, el acto y la protesta se dio por finalizada, sin incidentes a la hora de publicar esta nota.

Duro comunicado de empresarios católicos: "La desocupación es un mal moral"

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (Acde) emitió un comunicado en el que se refirió a la crisis del mercado laboral y los puestos de empleo en riesgo: advirtió que “el despido no debe ser la primera solución” en un contexto en el que más de 600.000 argentinos dejaron de aportar a la Seguridad Social en el primer semestre del año por cesantías, desvinculaciones o el pase a la informalidad.

“Los empresarios cristianos queremos recordar que, en períodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar sino, por el contrario, la que se tome cuando no exista ninguna posibilidad de evitarlo y cumpliendo con las exigencias de justicia, equidad y caridad”, sostuvo ACDE.

La entidad, que apoyó la búsqueda de consensos, remarcó también que la “decisión de invertir y crear puestos de trabajo es parte ineludible del servicio al bien común y debe ser favorecida por políticas públicas que, siguiendo el principio de subsidiariedad, favorezcan el desarrollo de la actividad económica privada, promuevan el desarrollo de todos los argentinos sin exclusiones y erradiquen de nuestro suelo y de nuestra historia el flagelo de la pobreza”.

“Queremos asumir esta fiesta como propia y considerar que San Cayetano es el santo de los empresarios cristianos que tienen, como recordaba el Papa Francisco, la noble vocación orientada a producir riqueza, mejorar el mundo para todos, orientándose al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo”.

A su vez, recordó que la asociación fue fundada por Enrique Shaw, “empresario argentino que vivió su vocación a la santidad dirigiendo empresas en las recurrentes crisis económicas del país”.

“El trabajo del hombre es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo. La desocupación es un mal moral y no un simple hecho económico, como lo pretenden ciertas teorías que no dudarían en proponerla como una solución útil y aún bienhechora para facilitar la recuperación económica. Dios quiere que el hombre trabaje. En una sociedad justa y bien organizada no debe haber lugar para la desocupación”, concluyó.

Pablo Moyano: "Venden una Argentina que no es"

El dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, estuvo presente en Plaza de Mayo y lanzó duras críticas al Gobierno nacional.

“La continuidad es el plan de lucha, que se va a profundizar si el Gobierno nacional sigue viviendo su realidad. Vemos como el chanta este de Adorni todas las mañanas vende una Argentina que no es, y Sturzenegger vende un país y no ve la realidad y el sufrimiento que están pasando todos los argentinos”, aseguró el sindicalista en diálogo con Infobae.

Además, sostuvo: “Esperemos que termine en paz esta jornada multitudinaria. En los próximos días va a haber una convocatoria a los secretarios generales de la CGT y a las regionales, y ahí se definirá los pasos a seguir”.

“Rechazamos cualquier convocatoria del Gobierno, porque sabemos que es para la foto. Quieren profundizar una reforma laboral que va a traer más desocupación y más precariedad”, expresó Moyano.

Y concluyó: “Yo nunca tuve diálogo con el Gobierno, no los conozco. Sé que algunos compañeros lo tuvieron y el consejo directivo de la CGT decidió no ir a la convocatoria de ayer y seguramente no vamos a asistir a la próxima tampoco”.

Gramajo: “Este Gobierno ha decidido declararle la guerra a todo el pueblo argentino"

El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, se pronunció sobre la convocatoria a la movilización a Plaza de Mayo, en reclamo al Gobierno nacional.

“Este 7 de agosto nos encuentra con mucha unidad entre los distintos sectores políticos, sociales y productivos”, manifestó el dirigente en radio Perfil.

san-cayetano1.jpg UTEP, uno de los convocantes a la manifestación (Foto: NA).

En ese sentido, agregó: “Este Gobierno ha decidido declararle la guerra, en términos económicos y sociales, a todo el pueblo argentino. Y nosotros vamos a ganar esta batalla con la fuerza de la verdad y de la paz”.

Y reiteró que “hay una actitud de todos los compañeros de comprender que este es un momento de mucha unidad, de mucha solidaridad, de mucho compromiso entre todos los sectores. Acá está en juego el destino de nuestro país”.

