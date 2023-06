1er. mensaje de Javier Milei: "Triste historia"

Todos nuestros problemas tienen la misma raíz: una clase política que sólo se preocupa por sus propios intereses. Políticos, jueces, sindicalistas, empresarios, periodistas que trabajan todos los días para que nada cambie. Para que todo siga igual. Porque el status quo les sirve.

Nosotros venimos a romper ese status quo. Venimos a terminar con este modelo que solo beneficia a los políticos y sus amigos. Venimos a defender las ideas de la libertad que son las únicas que pueden traer prosperidad a nuestro país. Venimos a cambiar las cosas en serio.

Esta elección que tenemos por delante es tal vez la más importante desde el retorno de la democracia. No hay margen para seguir insistiendo con más de lo mismo. Si seguimos por este camino tenemos la certeza de que seremos la villa miseria mas grande del mundo. No hay otro destino. Esta elección que tenemos por delante es tal vez la más importante desde el retorno de la democracia. No hay margen para seguir insistiendo con más de lo mismo. Si seguimos por este camino tenemos la certeza de que seremos la villa miseria mas grande del mundo. No hay otro destino.

La única posibilidad de evitar ese destino de pobreza para nuestro país es con un cambio profundo, de raíz, que vuelva a abrazar las ideas de la libertad, que son las ideas que hicieron grande este país. Esa es nuestra lucha. Hacer Argentina Grande otra vez.

La pregunta central que tenemos que hacernos es esta: ¿queremos seguir así o queremos hacer algo distinto?

Durante meses me han tildado de loco por proponer un camino distinto para nuestro país.

Locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos."

-----------------------------

Más noticias en Urgente24

Cajeros automáticos: Nuevo requisito para extraer efectivo

Estrictos controles a la SUBE: Lo que ya no se puede hacer

Alerta turistas: A quiénes eliminaría la visa Estados Unidos

Plazos fijos: Qué sucederá con los depósitos y cuánto rinden

India insiste con sus aviones para Argentina: Nuevo acuerdo