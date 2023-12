1 semana de Javier Milei: Adiós a libertarios (¿y Marra?)

Existe la impresión de que aquel Milei no fue ese Milei que tampoco es éste Milei. Entre cada etapa ocurrieron acontecimientos. Hubo un Milei que a comienzos de mes separaba el dinero para alimentar a sus mascotas como primera medida, y previsionaba el dinero para el relax personal, que no debía faltar. El actual Milei no precisa gestionar esa austeridad.