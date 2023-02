Aburren los progres con sus críticas a las pistolas Taser

Pero es un caso de mala praxis del Taser, no es que siempre ocurra esto. No es cierto que siempre ocurra una situación similar. En muchas ocasiones han ocurrido muertos por 'gatillo fácil' y, sin embargo, a los policías no les han quitado sus pistolas o carabinas alimentadas con municiones de plomo. También suceden errores en las cirugías pero no por eso la medicina prescinde de las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué quiere inventar Verbitsky?

Estos dichos se dan en el marco del asesinato de Maribel Nélida Salazar, agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por heridas de bala en la estación Retiro de la Línea C del Subterráneo porteño, a manos de un pasajero (Oscar Gustavo Valdéz), quien le robó su arma reglamentaria y le disparó 2 veces.

"Un arma de fuego mata, las Taser no. Por eso son la mejor opción para que un policía pueda detener a un delincuente en lugares con mucha gente", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde su cuenta de Instagram.

Él aprovechó para criticar al Gobierno nacional: "No nos habilitan la importación por excusas ridículas como que son peligrosas. Para mí, una bala es más peligrosa que una descarga que te paraliza 5 segundos".

Y añadió: "No inventemos argumentos vergonzosos. La gente necesita que la cuidemos, terminemos con debates ridículos y protejamos a la gente cuidando a los que nos cuidan".

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, le dijo a AM Mitre:

“Más de 1000 países utilizan las pistolas tipo Taser. Argentina perdió la oportunidad de utilizar las Taser, ya se volvieron obsoletas. Esa discusión ya está saldada hace muchos años. El mundo se encamina a nuevas armas letales”.

“Discutir el uso o no de la pistola Taser de manera espasmódica cada vez que suceden estos hechos, ni siquiera tiene que ver la discusión su hubiera tenido o no pistola Taser. Fui el primero en alzar la voz cuando se puso en discusión el tema de las taser”.

La pistola Taser, que comenzará a utilizarse en la Argentina. Pistola Taser para shock eléctrico a violentos.

Horacio Verbitsky, un posible experto en inteligencia militar previa a atentados en organismos gubernamentales, no sólo afirma ser competente en cuestiones del Poder Judicial sino también de la seguridad / inseguridad. Esta conclusión surge de que él opina contra el uso de las pistolas de shock eléctrico -la marca más conocida es Taser- tal como si supiera. No se entiende a qué apunta su relato de los acontecimientos del violento asesino Oscar Gustavo Valdez, que no es inimputable sino que dicen que quiere parecerlo. De paso, Verbitsky contra Sergio Berni. Es curioso que el referente del Centro de Estudios Legales y Sociaoes (CELS), coincida tanto con los Barones del Conurbano, otros críticos de Berni porque éste no continúa los negocios recaudatorios con jefes policiales. Aquí un fragmento de El Cohete a la Luna:

"(...) La muerte en la estación de subte de Retiro de la policía porteña Maribel Nélida Zalazar por un disparo en el cuello realizado con su propia arma por Oscar Valdez, ardió como pasto seco en la hoguera de la campaña electoral. Desde JxC acusaron al kirchnerismo, por un crimen cometido en la Ciudad que ellos gobiernan desde hace 16 años. Sus argumentos colisionan con la lógica. La ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en el apuro llamó Analía a Maribel, dijo que “el kirchnerismo odia a la policía, cree que los delincuentes son buenos y los policías son malos. Vive en el mundo del revés”. Su jefe de campaña, Juan Arenaza, agregó que “el kirchnerismo ideologiza cosas que en el mundo ya no se debaten”. (...)

Ninguno de los opinators cambiemitas hizo el menor esfuerzo por conocer las circunstancias del crimen. Valdez se sentía mal. Personal del subte le acercó una silla y Zalazar le ofreció un vaso de agua. No había motivo para prever una agresión, que se produjo cuando trajeron una camilla e intentaron llevarlo a un hospital, por razones que aun no se conocen. En ese momento forcejeó con Zalazar, le arrebató el arma, le disparó y echó a correr. Lo redujeron en la plaza frente a la estación y, mientras lo introducían en un patrullero, gritaba:

–Soy el jefe, ya gané.

Esto sugiere un desequilibrio mental, que se confirmó en la indagatoria, cuando dijo que había disparado contra alguien que quería dañar a sus hijos.

Si Zalazar hubiese portado una pistola Taser, el resultado no hubiera sido muy distinto, ya que disparada a tan corta distancia, su efecto es letal, como en el caso de Anderson.

(...) Si Zalazar sólo hubiera tenido una tonfa, a lo sumo habría recibido un golpe, pero estaría viva y el empleado del subte no hubiera recibido un balazo en la pierna.

Un subproducto no deseado del caso fue que recuperara la voz el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el cirujano que quisiera ser militar Sergio Berni, quien apoyó a Bullrich y D’Alessandro respecto de las Taser. Berni estaba haciendo una dieta estricta de privación de medios, desde la descontrolada represión policial en el Bosque de La Plata en ocasión del partido de fúbol del Lobo con Boca. Pero no iba a dejar pasar esta oportunidad de mostrarse cerca de Bullrich, porque ambos creen que eso paga. Sintiéndose cómodo sin el bozal, también opinó de la situación del FdT y dijo que la forma en que Cristina debería llevarse al borracho era ganándole la elección interna.

Un maestro de la sutileza, que no termina de entenderse por qué no está en JxC, como Miguel Ángel Pichetto, que siempre supera su marca anterior de brutalidad. Esta vez, preguntando por qué no designaron a una mujer en vez de una lesbiana en el ministerio de las mujeres, género y diversidad."

