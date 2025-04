Quiénes son los hombres más ricos del mundo según Forbes

3. Jeff Bezos: con US$ 215.000 millones, fundador de Amazon y controlante de empresas tecnología, medios y aeroespacio.

4. Larry Ellison: el fundador de Oracle, con US$192.000 millones, consolida su posición como figura clave del software empresarial.

5. Bernard Arnault: el empresario francés desciende al quinto puesto con US$ 178.000 millones por la caida tras una caída en las acciones de su conglomerado LVMH.

6. Warren Buffett: icono del valor inversor, Buffett conserva su lugar entre los más ricos gracias a una estrategia firme a través de Berkshire Hathaway. Con una fortuna estimada en USD 154.000 millones

7. Larry Page: con Google y Alphabet como base tiene una riqueza de US$ 144.000 millones.

8. Sergey Brin: el otro cofundador de Google sigue los pasos de Page con una fortuna de US$138.000 millones,

9. Amancio Ortega: fundador de Inditex (Zara) es el único español en el top 10, con un patrimonio de US$ 124.000 millones.

10. Steve Ballmer: el ex CEO de Microsoft y propietario de los Ángeles Clippers cierra la lista con US$ 118.000 millones, derivada de tecnología, deporte y medios, c

Récord de nuevos multimillonarios

El sector tecnológico domina con 46 nuevos multimillonarios

Este año la revista detalló que 288 personas ingresaron por primera vez al club de los milmillonarios, el mayor número de debutantes en la historia del ranking.

Los nuevos ricos provienen de 33 países y territorios, y reúnen en conjunto US$ 680.000 millones, con un promedio de US$ 2.400 millones por persona.

Encabezan esta ola de nuevos nombres Marilyn Simons (US$ 31.000 millones), viuda del gestor de fondos Jim Simons, y Lyndal Stephens Greth (USD 25.800 millones), hija del magnate energético Autry Stephens.

LQGPI75BZVEQNKVBIAK7UOUYXQ.avif La tecnología y las nuevas gestiones financieras empujaron las mayores fortunas del mundo

Dato curioso

El 68% de los nuevos multimillonarios (196 personas) construyeron sus fortunas sin herencia.

El caso más destacado es el saudí Sulaiman Al Habib (USS 10.900 millones), fundador de una red de hospitales privados, quien se convierte, a los 73 años, en el nuevo multimillonario autodidacta más rico del año.

Conforme publica el medio Infobae, entre los más jóvenes, Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, destaca por alcanzar los mil millones a los 28 años, gracias a la valoración de su compañía de inteligencia artificial en US$ 61.500 millones.

Sin embargo, persiste la desigualdad de género: solo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, y casi dos tercios heredaron su fortuna.

Tecnología

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, incluyendo a Hao Tang (US$ 4.300 millones) por su inversión en AppLovin, y Ben Lamm (US$ 3.700 millones), fundador de Colossal Biosciences. La firma de inteligencia artificial Anthropic también impulsó la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores.

Finanzas

En segundo lugar figura el sector financiero, con 41 nuevos nombres, entre ellos el controvertido criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con US$ 8.500 millones.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

De la fama a la fortuna

Las estrellas del espectáculo también figuran entre los nuevos multimillonarios. Según Forbes, este año se sumaron Bruce Springsteen (US$ 1.200 millones), Arnold Schwarzenegger (US$ 1.100 millones) y Jerry Seinfeld (US$ 1.100 millones).

Deportistas

Michael Jordan encabeza a los atletas más ricos con US$ 3.500 millones por Nike y la venta de los Charlotte Hornets, franquicia de la NBA.

Le sigue Magic Johnson US$ 1.500 millones, que transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en sectores como bienes raíces, medios y deporte profesional.

Tiger Woods USD 1.400 millones mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf.

Por su parte, LeBron James USD 1.300 millones continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como empresario con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

